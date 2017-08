Impreza Summer Vibes w Helium Club

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 12 sierpnia o godz. 22 w klubie Helium (ul. Hempla 5) odbędzie się impreza pt. Summer Vibes.

- Lato w mieście nie musi być nudne! Summer in the City, czyli gorrrrąca sobota pełna słońca, egzotycznej muzyki i hektolitrów orzeźwiających drinków! - zachęcają organizatorzy.



Zagrają: Fine i Martin Tone. Bilety na imprezę kosztują 10 i 15 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 22 mogą wejść za darmo.