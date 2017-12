Impreza w stylu Stranger Things w Graffiti

- Chcemy zabrać Was w sentymentalną podróż do lat 80. Spodziewajcie się muzyki znanej z serialu, dużo syntezatorowych i nowofalowych brzmień, klasycznych numerów z tamtych czasów i brzmień nawiązujących do lat 80 - zachęcają organizatorzy.



Tego wieczora zagrają Raglim z DM Party Lublin oraz Dominika Bruszkiewicz z Radio Centrum. Będziemy bawić się przy utworach w klimacie New Order, Depeche Mode, The Smiths, Queen czy Davida Bowiego.



Wstęp na imprezę kosztuje 10 zł.