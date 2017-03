Impreza z cyklu "Tamte Prywatki" w klubie Silence

- Czy nie chciałbyś przenieść się w czasy swojego słodkiego dzieciństwa? Zagramy same największe hity minionych dekad polskie jak i zagraniczne, które w większości znacie bardzo dobrze. Przy których nogi same wyrywają się do tańca! - zachęcają organizatorzy.



Wejściówki na imprezę kosztują 5 i 10 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 23 mogą wejść za darmo.

***

Sprawdź co dzieje się w Lublinie. Pobierz aplikację CO GDZIE KIEDY ze sklepu Google Play.