Kixnare i Mentalcut w Klubie Nadzieja

Mentalcut to DJ i producent w jednym. W 2010 roku został okrzyknięty najlepszym polskim DJ'em. Występował na największych polskich festiwalach (Selector, Coke Live, Open`er) i ma na koncie kilkaset imprez w rodzimych oraz zagranicznych klubach.



Producentowi towarzyszyć będzie Łukasz Marszczyński, który na scenie znany jest jako Kixnare. Pochodzący z Częstochowy DJ silnie inspiruje się swoimi hip-hopowymi fascynacjami, które łączy z różnorodną, nierzadko trudną do zdefiniowania elektroniką.



- Najświeższe trendy parkietowe, nieśmiertelne klasyki w stylowych remixach i solennie przygotowane własne propozycje to ich domena - przekonują organizatorzy.



Impreza tylko dla osób dorosłych.