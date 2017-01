Koncert: Defis w Silence Club

Defis to disco-polowa formacja założona w 2012 roku. W 2016 roku grupa zgłosiła się do eliminacji na konkurs Eurowizja. Defis ma na koncie takie przeboje jak: "Wciąż o Tobie mam sny", "Tak bardzo tego chcę", "Niespotykany kolor" czy "Jeden gest".



- Niedzielny cykl imprez "Disco ponad Wszystko" jest dla ludzi których tradycyjny weekend to za mało. Ta niedziela, jak każda u nas, jest bardo wyjątkowa - zachęcają organizatorzy.



Wejściówki na imprezę kosztują 10 i 15 zł.