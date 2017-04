Koncert zespołu Defis w klubie Silence

W niedzielę, 23 kwietnia o godz. 21 na scenie klubu Silence (ul. Radziszewskiego 8) wystąpi formacja Defis. To kolejna odsłona cyklu Disco ponad wszystko.

Defis to disco-polowa grupa założona w 2012 roku. W 2016 roku grupa zgłosiła się do eliminacji na konkurs Eurowizja. Defis ma na koncie takie przeboje jak: "Wciąż o Tobie mam sny", "Tak bardzo tego chcę", "Niespotykany kolor" czy "Jeden gest".



Wejściówki na koncert kosztują 10 i 15 zł. Do godz. 22 osoby zapisane na facebookową listę będą mogły wejść za darmo.