Koncert zespołu Spontan w Banana Dance Club

- Jak co tydzień szykujemy dla Was mega koncert, atrakcje oraz niezapomnianą zabawę do białego rana. Tym razem zaprosiliśmy dla Was młody i bardzo utalentowany zespół Spontan. Każdy ich koncert to duża dawka energii i dobrej zabawy, więc nie przegapcie tej imprezy! - zachęcają organizatorzy.



Wstęp kosztuje 15 zł. Do godz. 22 osoby zapisane na facebookową listę mogą wejść za darmo.