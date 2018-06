Ściągawka na Noc Kultury 2018 w Lublinie. Gdzie warto pójść, co warto zobaczyć? [program] 62 3

Noc Kultury 2018 w Lublinie już w nocy z soboty na niedzielę. W centrum miasta będzie można pójść do lasu, postacie namalowane na ścianach zamkowej kaplicy wyjdą na spacer do mieszkańców, muzycy z filharmonii będą koncertować na dachu, a powodów do zadzierania głowy i robienia zdjęć ma być w tym roku wyjątkowo dużo.