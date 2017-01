Lubelska Bitwa Nawijaczy w CaxMafe

Aby zgłosić się do udziału w "bitwie", należy przesłać zgłoszenie na adres: lbnfreestyle@gmail.com. W temacie maila należy wpisać: "LBN FREESTYLE", a w treści wiadomości ksywę i miasto pochodzenia. Wpisowe 5 zł.



LBN Freestyle to społeczność freestylowców z Lublina i okolic. To także nazwa pierwszej ligi wolnostylowej, jaka powstaje w Lublinie. Skrót miasta Lublin (LBN) stał się akronimem dla cyklicznego wydarzenia - Lubelskich Bitew Nawijaczy.



Celem wydarzenia jest promocja freestyle rapu, integracja i rozwój freestylowców po wschodniej stronie Polski oraz utworzenie tzw. "Reprezentacji Wschodu" - czyli 4 graczy wyłanianych co miesiąc na podstawie rankingu, którzy będą mogli reprezentować LBN Freestyle na bitwach krajowych.