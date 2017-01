Mad Mike Guitar Show w House of Sound

Przed nami kolejna odsłona muzycznego cyklu "We Love Rock'n'Roll" w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6). W sobotę, 28 stycznia o godz. 22, na scenie klubu wystąpi Mad Mike Guitar Show.

Mad Mike Guitar Show to połączenie energetycznej muzyki z pirotechnicznym pokazem. Mocne, rockowe riffy oraz trzymetrowe słupy iskier strzelające z gitarowego gryfu. House of Sound zaprasza na wyjątkowe widowisko.



Wejściówki na imprezę kosztują 15 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 23 będą mogły wejść za darmo.