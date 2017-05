P. Unity / Pan Zura & Markey Funk - koncert w CK

P.Unity to formacja tworząca muzykę z pogranicza elektroniki, psychodelicznego soulu i rapu. Na koncertach zespół wytwarza niesamowitą funkową atmosferę, pełną dynamiki i zabawy rodem z płyt Funkadelic/Parliamentu. Markey Funk to muzyk, DJ, producent, znana postać izraelskiej sceny muzycznej. Słynie z energetycznych setów Soul-Funk-Psych-Grooves, jednak obszar jego muzycznych poszukiwań to również wczesna elektronika, folk, library music i psychodelia lat 60/70. Z kolei Pan Zura to Dj i promotor muzyczny. Jego sety to zwykle surowa i niebanalna selekcja archiwalnych nagrań z winyli w porządnym old school’owym miksie.



Impreza stanowić będzie after party po 10. Gali Wręczenia Nagród "Żurawie 2017". Wejściówki kosztują 20 zł. W zabawie można uczestniczyć również dzięki zaproszeniu na Galę Żurawie 2017.