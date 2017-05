Pimp My Night w Silence

W piątek, 19 maja o godz. 21 w klubie Silence (ul. Radziszewskiego 8) rozpocznie się kolejna impreza z cyklu "Pimp My Night". Na gości czekają liczne promocje.

- Wystrzałowa dawka muzyki, którą zapewni DJ Theodor, który już nie raz w naszym klubie doprowadził ludzi do szaleństwa! Odpicujemy Waszą noc! - zachęcają organizatorzy.



Od godziny 22:00 do 1:00 organizatorzy podwajają wasze zamówienia, np. za zamówione jedno piwo, otrzyma się drugie za darmo.



Wstęp: 5 i 10 zł. Wejście z listy FB za darmo do godz. 23.