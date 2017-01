Piżama Party w Helium Club

W piątek, 27 stycznia o godz. 21 w klubie Helium (ul. Hempla 5) odbędzie się Piżama Party. Osoby, które przyjdą na imprezę w piżamie, zostaną wpuszczone do klubu za darmo.

- Lekki nieład na głowie, nic nie szkodzi, im większy tym lepiej. Problem z wyborem kreacji wieczorowej z głowy, po prostu wskakujcie w piżamy, zarzućcie na siebie szlafrok i przybywajcie do HELIUM! - zachęcają organizatorzy.



Zagrają: DJANGO oraz Grejtu. Dodatkową atrakcją będzie wokalny występ na żywo Kamili Witek.



Wejściówki kosztują od 5 do 15 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 22 wejdą za darmo.