Planeta Disco: DJ Marecky w Klubokawiarni Pauza

Co Gdzie Kiedy. Klubokawiarnia Pauza (ul. Langiewicza 10) zaprasza na niedzielną odsłonę Planety Disco. Impreza odbędzie się 25 marca o godz. 21.

- Niedziela w Pauzie to Planeta Disco - miejsce, gdzie wszystkie obowiązki znikają a jedyne co powinieneś robić to dobrze się bawić! - zachęcają organizatorzy.

O dobrą zabawę zadba DJ Marecky. Wstęp wolny.