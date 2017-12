Przedświąteczna impreza w Domu Kultury

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 16 grudnia o godz. 22 w Domu Kultury (Krakowskie Przedmieście 19) odbędzie się przedświąteczna impreza hip-hopowa Śledzik na Rapie.

- Tydzień przed świętami składamy sobie życzenia i pijemy pod to co najlepsze w rapie. Wiadomo - czekają nas klasyki i nowości, remixy, skrecze, mocne beaty, słodkie wokale, trapy, twerki, gfunk, polska, no i dla dziewczyn rnb - zachęcają organizatorzy.

Zagrają: Ras z zespołu Rasmentalism, Falcon1, Raz Dwa i DJ BTR.

Wstęp - 15 zł. Do godz. 23 obowiązuje darmowe wejście z listy FB.