Rap. Rock. Techno w CaxMafe

1) Rap Dubbing

Charakter: ustawka hip-hop'owa.

Czas: 7 grudnia 2016, od godz. 20:00

Miejsce: CAXMAFE (Lublin, ul. Staszica 1)

Wejście: za darmo

Organizator: Dawid Reja

Kolejna odsłona środowego cyklu pt. "Ræperujemy Lublin!". Co tydzień raperzy z Lublina i okolic spotykają się, by improwizować. Za każdym razem dajemy im inną konwencje, aby mogli przetestować i poćwiczyć swoje umiejętności. Tym razem będą improwizować podkładając głos pod puszczane z rzutnika sceny z filmów, teledysków i innych motywów wizualnych. Wszystko w charakterze komediowym.

FB: https://www.facebook.com/events/1653152404984103/

2) Rockadelika

Charakter: ekspresyjne jam session.

Czas: 8 grudnia 2016, od godz. 20:00

Miejsce: CAXMAFE (Lublin, ul. Staszica 1)

Wejście: za darmo

Organizator: Sebastian Czyż

Pierwsza impreza z cyklu otwartych rockowych jam sessions. Rockadelika to przestrzeń, gdzie każdy może przyjść, posłuchać mocnej muzyki lub dołączyć do grających. Artyści będą grać muzykę "wyrywającą z butów" oraz zmuszającą do buntu. Wszystko, by "obudzić wrażliwość na ROCK"

FB: https://www.facebook.com/events/408951879494842/

3) Struktulum - Mikrodrgania Techno

Charakter: impreza z muzyką techno

Czas: 9 grudnia 2016, od godz. 21:00

Miejsce: CAXMAFE (Lublin, ul. Staszica 1)

Wejście: za darmo

Organizator: Mateusz KierAs