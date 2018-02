Stranger Things Night 2 w Graffiti

- Gramy głównie muzykę w klimacie new wave, synthpop, nie zabraknie również klasycznych numerów z tamtych czasów i brzmień nawiązujących do lat 80 (synthwave, new retro wave, dreampop) - zachęcają organizatorzy.



To impreza dla miłośników takich artystów, jak The Cure, New Order, Depeche Mode, Ultravox, Eurythmics i innych gwiazd tamtego okresu. Za konsolą stanie Raglim.



Wstęp na imprezę kosztuje 10 zł.