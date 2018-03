Świąteczna zabawa w Domu Kultury

Co Gdzie Kiedy. Znakomici DJ'e: Dntrt, Rycak, Papa Zura i Ya-Neck rozkręcą dobrą imprezę w Domu Kultury (Krakowskie Przedmieście 19) już w drugi dzień świąt, 2 kwietnia o godz. 22.

- Do rzeczywistości najlepiej wrócić z niezłym kacem, który zmyje z nas wszelkie ciężkie wspomnienia z rodzinnych obiadków i spacerów. A żeby mieć takiego kaca to trzeba dobrze się zabawić. To i w DK taką zabawę zaplanowaliśmy konkretnie! - zachęcają organizatorzy.

Wstęp: 15/20 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 23 będą mogły wejść za darmo.