Sylwester 2017/2018 w Puławach i okolicach

Sylwester Miejski w Puławach

Szampany wystrzelą tradycyjnie na placu F. Chopina, gdzie dla zgromadzonych przed sceną mieszkańców zagra grupa „Pirania i Przyjaciele”. Miejska impreza rozpocznie się o godz. 23 i potrwa do 1. Mieszkańcy miasta będą bawili się z zespołem, który zagra największe, taneczne hity. Przed północą na scenie pojawią się władze miasta. Samorządowcy złożą mieszkańcom noworoczne życzenia. Punktualnie o północy w niebo wystrzelą szampany i sztuczne ognie. Organizatorzy zachęcają, aby nie odpalać własnych fajerwerków w trakcie imprezy.

Trzy Korony po kubańsku

Na sylwestrowe bale zapraszają również miejscowe lokale. Goście puławskiego hotelu „Trzy Korony” tegorocznego sylwestra spędzą w klimacie kubańskim. Odbędzie się tu impreza „Havana Night” z latynoską muzyką serwowaną przez grupę Remedium. W programie m.in. pokaz kubańskich tańców, kubańskie drinki i sztuczne ognie nad brzegiem Wisły. Uczestnicy balu do dyspozycji będą mieli również „open bar”, piwa różnych gatunków, czekoladową fontannę itp. Ceny od 275 do 300 złotych od osoby.

Tanecznie w Dos Gringos

Miłośnicy disco, którzy ukończyli już 16 lat, na sylwestra mogą wybrać się do Oleksowa położonego kilkanaście kilometrów od Puław. Tam, w klubie Dos Gringos, gwiazdą wieczoru będzie zespoł Extazy. W cenie 60 zł/os imprezowicze otrzymają m.in. ciasta, owoce, przekąski z wiejskiego stołu, kilka ciepłych posiłków i lampkę szampana. O północy obejrzą natomiast 20-minutowy pokaz pirotechniczny.

Ekonomicznie w Renomie

Dla tych, którzy wolą zostać w mieście, interesująca może być oferta puławskiej klubokawiarni Renoma. Nadejście Nowego Roku jej goście będą świętowali bawiąc się przy disco polo i zagranicznych hitach serwowanych przez DJ Nielo. Organizatorzy imprezy zapowiadają na ten wieczór specjalne menu i kuszą atrakcyjnymi cenami wejściówek (20 zł za miejsca stojące, 40 - za siedzące).

Bez ograniczeń w Przepióreczce

Na sylwestrowy bal do Nałęczowa zaprasza m.in. hotel „Przepióreczka”. Goście do białego rana będą bawili się z DJ Lektorem. W cenie 388 złotych za parę otrzymają m.in. pięć gorących dań, przystawki, owoce oraz dostęp do nielimitowanej ilości zimnych i gorących napojów oraz wybranego asortymentu alkoholi. O północy przed hotelem odbędzie się pokaz sztucznych ogni, który goście obejrzą popijając szampana.

Hollywood w Stężycy

Zespół „Czekolada” zagra podczas tegorocznego sylwestra na Wyspie Wisła w Stężycy. Impreza ma być utrzymana w hollywoodzkim, amerykańskim stylu. W cenie od 380 do 420 zł za serwowane będą 4 gorące dania, a na uczestników balu czekać będzie również bufet przystawek, desery i darmowe napoje. Na alkohole przewidziano zniżki.

Kazimierz we francuskim szyku

Na majętniejszych gości oczekują właściciele hotelów położonych w Kazimierzu Dolnym. Za sylwestrowy pakiet (z pobytem i wyżywieniem) w Królu Kazimierzu należy zapłacić niecałe 2,6 tys. złotych. Pary, które przyjadą nad Wisłę, tę wyjątkową noc będą bawiły się z zespołem The Customs, a także DJ-em oraz konferansjerem. Bal będzie utrzymany we francuskim stylistyce, z kabaretem, Burleską i francuskim menu. Trochę taniej jest po drugiej stronie rzeki. Goście hotelu „Kazimierski Zdrój” w Oblasach (gm. Janowiec) za sylwestrowe pakiety (trzydniowy pobyt, wyżywienie, alkohol, bal z DJ, basen, fitness, SPA) zapłacili niecałe 2 tys. zł od pary.