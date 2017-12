Sylwester Miejski w Lublinie 2017/2018. Program koncertów

Tegoroczny Sylwester Miejski stanie się podwójną okazją do wspólnego świętowania dla wszystkich mieszkańców Lublina. Tradycyjne powitanie Nowego Roku połączone zostanie z zakończeniem obchodów 700-lecia lokacji miasta.

W sylwestrową noc Ratusz i Centrum Kultury zapraszają lublinian na plac Teatralny. Na scenie wystąpią jedni z największych ambasadorów muzycznych Lublina – Romuald Lipko wraz z artystami współtworzącymi Budkę Suflera na przestrzeni 40 lat istnienia na estradzie, m. in. z Izabelą Trojanowską, Felicjanem Andrzejczakiem, Grzegorzem Wilkiem.

Gwiazdy estrady przypomną największe hity Budki Suflera, na których wychowały się pokolenia Polaków.

– Zaplanowaliśmy 17 utworów, ale możemy zagrać nawet 25–27 – mówi Romuald Lipko, muzyk, kompozytor, założyciel Budki Suflera.

Do współczesności uczestnicy zabawy powrócą dzięki dwóm scenicznym żywiołom: zespołowi Better, wykonującemu standardy muzyki rozrywkowej oraz wokaliście Yankee, który współpracował z zespołem Chonabibe, a autorskie piosenki wykonał premierowo w 2017 roku, otwierając największy festiwal tego typu w Europie – 23. edycję Przystanku Woodstock.

Organizatorzy koncertu, którzy liczą na co najmniej 5-tysięczną publiczność, do śpiewania znanych przebojów zachęcają wszystkich. Pomóc w tym mają teksty utworów, które będą wyświetlane na ekranach. Nie zabraknie też wizualizacji świetlnych, laserów, a na głowy artystów i publiczności spadnie kilka ton konfetti.

Podczas Sylwestra Miejskiego zamknięta zostanie ulica Grottgera w terminie: 31 grudnia, godz. 20.30 – 1 stycznia, godz. 1.30. Dla wszystkich uczestników imprezy przewidziana jest bezpłatna komunikacja nocna.

Sylwestrowa impreza ma kosztować tyle, co w roku ubiegłym – ok. 450 tys. zł.

W programie:

godz. 21.00 – YANKEE

godz. 21.55 – BETTER

godz. 22.50 – ROMUALD LIPKO BAND cz. I

godz. 00.00 – UROCZYSTE POWITANIE NOWEGO ROKU

godz. 00.05 – ROMUALD LIPKO BAND CZ. II

***

YANKEE (ARTUR MATUSEWICZ)

Zrealizował solową płytę w Kanadzie, gdzie nad jej brzmieniem czuwał Luc Tellier – producent nagrań takich gwiazd, jak np. Simple Plan. Autorskie piosenki wykonał premierowo w 2017 roku, otwierając największy festiwal tego typu w Europie – 23. edycję Przystanku Woodstock. Współpracował m.in. z lubelskim zespołem Chonabibe, Orkiestrą Tomasza Momota, Grubsonem, Mariką, Juniorem Stressem oraz dj’ami: BRK, Feel-X’em (Kaliber 44), Kostkiem. Jako muzyk sesyjny od lat udzielał się w nagraniach różnorodnych artystów, w tym także pochodzącego z Lublina Kabaretu Smile, z którym zrealizował około pięćdziesięciu spektakli.

BETTER

Zespół Better to porywające, przebojowe, autorskie kompozycje, ciekawe opracowania standardów muzyki rozrywkowej, dobre teksty i muzyczny warsztat na najwyższym poziomie. Grupę tworzy czterech muzyków, współpracujących z czołówką polskiej sceny: Piotr Bogutyn, Paweł Błędowski, Dominik Dudzik i Grzegorz Kuligowski. Plan zespołu Better jest prosty – po pierwsze przebojowość! Obok chwytliwych kompozycji Pawła Błędowskiego, zespół prezentuje również własne opracowania utworów legend muzyki, jak The Beatles, The Rolling Stones, Cat Stevens czy Elton John. A nazwa? Pochodzi od fragmentu tekstu Czwórki z Liverpoolu – „It’s getting BETTER all the time…”

ROMUALD LIPKO BAND

Romuald Lipko po zakończeniu działalności Budki Suflera powołał nowy zespół pod nazwą ROMUALD LIPKO BAND, który koncertuje prezentując kompilacje najbardziej znanych kompozycji Lipko, które stały się niekwestionowanymi standardami polskiej muzyki rozrywkowej. Projekt jest podsumowaniem pracy artystycznej, jako kompozytora przebojów wykonywanych przez uznanych polskich artystów. Romualdowi na scenie towarzyszą Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak, Grzegorz Wilk oraz młodzi, zdolni wokaliści, z którymi Lipko coraz częściej współpracuje, tworząc i zapowiadając nowe projekty muzyczne.