Sylwester miejski w Lublinie, Puławach, Zamościu i Kraśniku

Lublin

Mieszkańcy Lublina jak co roku będą mogli powitać Nowy Rok podczas widowiskowego, plenerowego Sylwestra Miejskiego. Tegoroczna impreza odbędzie się na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur i zostanie połączona z inauguracją obchodów 700-lecia naszego miasta.

Organizatorzy tegorocznej edycji Sylwestra Miejskiego podkreślają, że będzie on miał nowoczesny, multimedialno-muzyczny charakter. Celem widowiska będzie przedstawienie widzom 700-letniej tradycji Lublina. - Czeka nas muzyczna podróż od XIII-wiecznych pieśni o legendarnym Lublinie aż do hip-hopu i opowieści o dzisiejszych dzielnicach naszego miasta - zachęcają organizatorzy.

Koncerty mają być podkreślone wizualizacjami, wyświetlanymi na największym ekranie miasta: interaktywnej fasadzie Centrum Spotkania Kultur.

Jedną z gwiazd tegorocznych koncertów będzie zespół Klezmafour, którego członkowie wywodzą się z Lublina, Białegostoku i Warszawy, i czerpią inspiracje z klezmarskiej tradycji tych regionów. Ich folkowe brzmienia uzupełnione są rockową energią i bałkańskim szaleństwem i dużą dawką elektroniki. Koncertowali za granicą, m.in. w USA i Kanadzie.

Zagra także Lubelska Federacja Bardów, której członkowie podczas sylwestrowego koncertu zaprezentują klechdy lubelskie, czyli stare podania, legendy związane z tym regionem, w oryginalnych muzycznych kompozycjach.

Nie zabraknie także dużej dawki dobrego humoru w postaci kabaretu. Na scenie zaprezentują się Poławiacze Pereł, czyli niezwykle popularna lubelska formacja improwizacji teatralnej. Ich doświadczenie życiowe oraz bogata przeszłość teatralna w połączeniu z impro, to doskonała mieszanka, która zapewnia widzom niezapomniane przeżycia,

O oprawę multimedialną i pirotechniczną zadba kolektyw kilku.com. To oni zaprojektowali wszystkie wizualizacje, które ozdobią tej nocy fasadę CSK. Założona w Lublinie grupa składa się obecnie z czworga specjalistów, którzy mają na koncie kilkadziesiąt plakatów, książek i wydawnictw, projektów scenografii, projekcji architektonicznych oraz niezliczoną ilość udanych i nieudanych eksperymentów.

Ponadto wystąpią: BackBeat, Junior Stress & El Band, Chonabibe oraz Lublin Street Band.

- Artyści wywodzący się z różnych pokoleń i nurtów muzycznych, ale wszyscy z Lublina, wspierani przez najnowsze techniki wizualizacji oraz pokazy pirotechniki scenicznej, wyśpiewają nam historię i współczesność Lublina - zachęcają organizatorzy.

Przewodnik po Nocy Sylwestrowej w Lublinie – program

godz. 20.00 – 20.50: Lubelska Federacja Bardów

godz. 21.00 – 21.35: Junior Stress & Sun El Band

godz. 21.45 – 22.25: Klezmafour

godz. 22.35 – 23.10: Chonabibe

godz. 23.20 – 23.55: Back Beat

godz. 00.00 – 00.10: pokaz sztucznych ogni, życzenia noworoczne

godz. 00.15 – 01.00: Lublin Street Band

prowadzenie wydarzenia: Poławiacze Pereł Teatr Improv

Puławy

Mieszkańcy Puław, którzy w sylwestrową noc pojawią się na placu Chopina będą mogli bawić się z zespołem Pira Band. Jak mówi jego perkusista, były muzyk Bajmu, Bogdan Tchórzewski, to jednorazowy projekt, który powstał specjalnie na potrzeby tego koncertu.

– Pira Band to skład złożony ze utalentowanych muzyków, takich jak wokalistka Bogusława Burzenik. To właśnie od jej pseudonimu "Piry" wzięła się nazwa tego zespołu. Zagramy taneczne przeboje z całego świata, m.in. Boney M. czy Glorię Estefan. Wszystko do tańca, ale bez disco polo – precyzuje.

Koncert rozpocznie się kwadrans po godz. 23. Tuż przed północą na scenie zobaczymy przedstawicieli władz miasta, którzy zgromadzonym złożą noworoczne życzenia. Gdy na zegarze wybije północ, w niebo wystrzelą sztuczne ognie, a z głośników popłynie muzyka. Impreza zakończy się około godz. 1.

Biała Podlaska

W Sylwestra, podobnie jak w ubiegłym roku, miasto nie sponsoruje mieszkańcom pokazu sztucznych ogni. Impreza na Placu Wolności zapowiada się skromnie. Od godziny 23 do 1 planowana jest tylko dyskoteka pod chmurką z didżejem.

Międzyrzec Podlaski

Władze miasta zapraszają mieszkańców na pokaz fajerwerków. Już od godziny 23:30 na Placu Jana Pawła II oczekiwanie na Nowy Rok umilać będzie muzyka.

Radzyń Podlaski

Na wspólne powitanie Nowego Roku zapraszają też - na godzinę 23, na dziedzińcu Pałacu Potockich - władze Radzynia Podlaskiego. Będzie muzyka taneczna, pokaz sztucznych ogni i życzenia od burmistrza.

Zamość

Reni Jusis będzie gwiazdą plenerowej imprezy sylwestrowej na Rynku Wielkim w Zamościu. Na scenie wystąpią również zespoły Electric Girls i Weekend. Sylwester z Zamościa będzie transmitować TVP 3 Lublin.

Impreza na Rynku Wielkim rozpocznie się o godzinie 21. Jako pierwszy wystąpi zespół Electric Girls, zaś godzinę później zespół Weekend. Natomiast pierwsza część koncertu gwiazdy wieczoru Reni Jusis rozpocznie się o godzinie 23.30.

O północy po życzeniach uczestnicy zamojskiego sylwestra będą oglądać pokaz fajerwerków. Na scenie ponownie wystąpi Reni Jusis. Po niej ponownie zaprezentuje się publiczności zespół Electric Girls (godzina 0.30), a cała impreza ma potrwać do godziny 1.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Dzieci do lat 15 mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Organizatorzy zaznaczają, że służby porządkowe mają prawo do legitymowania każdego uczestnika sylwestrowej zabawy, jak też przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia odzieży, kiedy będzie podejrzenie, że dana osoba może wnosić na teren imprezy przyrządy i materiały niedozwolone: w tym broń, środki odurzające czy alkohol.

Kraśnik

Miejski sylwester przy scenie plenerowej Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku (al. Niepodległości 44) rozpocznie się o godzinie 22. Zagra DJ Mikmar. O godzinie 23.30 burmistrz Kraśnika złoży mieszkańcom noworoczne życzenia. O północy zaplanowano zaś pokaz sztucznych ogni.