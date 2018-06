Techno impreza w Domu Kultury

Wystąpi Concept of Thrill - jedna z najbardziej charakterystycznych postaci na scenie techno. Członek eventowego projektu Playground. Głowa labelu DRVMS LTD. który skupia się głównie na promowaniu młodych producentów techno.



Wstęp: 10/15 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 23 mogą wejść za darmo.