Tulipany vs Yoruba - impreza w Domu Kultury

Tulipany to kolektyw DJ'jski wywodzący się z Domu Kultury. Tworzą go Kiano i Dntrt. - Ten duet to synonim jakości, melanżu i świetnie dobranej muzyki - przekonują organizatorzy.

Podczas sobotniej imprezy wystąpi także pochodzący z Francji duet Yoruba. Obracający się w klimatach techno i house artyści zadbają o świetną atmosferę na parkiecie.

Bilety kosztują 10 i 15 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 22 będą mogły wejść za darmo.