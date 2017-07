Wakacje 2017 w woj. lubelskim. Wydarzenia, imprezy, koncerty

Carnaval Sztukmistrzów będzie trwał na ulicach miasta od 27 do 30 lipca. Największa atrakcją ma być spektakl „Galileo” francuskiej kompanii Deus Ex Machina, która wystąpi na 30-metrowej wysokości instalacji na pl. Zamkowym. W planie są m.in. ewolucje na latających trapezach (Marcel Et Ses Droles De Femmes), akrobacje na teterboardzie ( La Bascule), popisy akrobatyczne na luźnej linie („Hold on”) i wirtualne show na ścianie (Spektakl OUT). To tylko mała część atrakcji.

Wędrująca Estrada to wakacyjny projekt edukacyjno-artystyczny w formie cyklu imprez plenerowych organizowanych między 25 lipca a 3 sierpnia. Jego celem jest promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez włączanie do działań animacyjnych dzieci, młodzież oraz całe rodziny mieszkające na zamojskich osiedlach. W programie: warsztaty artystyczne, cyrkowe, ekologiczne, muzyczne; spektakl teatralny; gry, konkursy i zabawy na świeżym powietrzu.

Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART będzie trwał od 10 do 16 lipca. Ideą tygodniowej imprezy organizowanej przez Janowski Ośrodek Kultury jest promocja i upowszechnianie filmu polskiego oraz najciekawszych propozycji światowego kina. FART adresowany jest do widzów w różnym wieku i opiera się na trzech filarach – kinie dziecięcym, kinie artystycznym i kinie popularnym, których łącznikiem są spotkania z ludźmi filmu. Impreza jest płatna.

8 lipca odbędzie się V Rajd Rowerowy Szlakiem Nadbużańskich Dworów i Pensjonatów pod patronatem Czesława Langa. Start rajdu na zamku. Do wyboru są dwie trasy – 41 i 87 kilometrów. Wiodą przez Nadbużańskie Dwory i Pensjonaty, gdzie będzie można odpocząć, zwiedzić dane miejsca oraz skorzystać z poczęstunku. Koszt uczestnictwa to 30 zł.

Przedłużeniem Poleskiego Lata będzie czwarta edycja Festiwalu Sztuk Naturalnych „Zew Natury”. To koncerty, warsztaty, konkursy dla dzieci i dorosłych, wystawy, programy edukacyjne, kino, sport, świetna kuchnia i co najważniejsze niezapomniane emocje oraz wypoczynek na łonie natury. Na festiwalowej scenie zaprezentują się miedzy innymi Łąki Łan, Gooral, Junior Stress, Lolo Ferrari, Klucze. Będą warsztaty beat boxu oraz nauka gry na instrumentach (perkusja, gitara elektryczna i akustyczna, gitara basowa, skrzypce, akordeon, klarnet). Będą rozgrywki frizzbee, badminton, siatkówka plażowa lub gigantyczne piłkarzyki. W scenariuszu imprezy przewidziano warsztaty fotograficzne, ekologiczne oraz mnóstwo programów edukacyjnych związanych z naturą i nie tylko.

Od 6 do 9 lipca trwa Kazimiernikejszyn. – To równoległa rzeczywistość, wydarzenie bez spinki, które zafunduje Ci przygodę. Żywiołowe koncerty, czysta petarda, żadnego zamulania. Pełen chill na plaży, w lesie i kazimierskich wąwozach, z hamakami, leżakami i masażami. Rajd rowerowy 250 metrowym tunelem z lampą czołówką, Strefa Nudy, Kanioning, Rower Rajd, pływanie łodziami pychowymi, Silent Disco na środku miasta i wiele innych przygód – wyliczają atrakcje organizatorzy. W tym roku wystąpią: HEY, Łąki Łan, Kamil Bednarek, Gooral, Łona i Webber, Julia Pietrucha, L.U.C & @Rebel Babel, DZIADY KAZIMIERSKIE, SunnyLand, Brodacze live act i BUM BUM ORKeSTAR – informują organizatorzy. Karnety od 159 do 69 zł. Więcej informacji i cennik na http://kazimiernikejszyn.pl/ .

47 edycja Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych będzie między 6 a 16 lipca w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Warsztaty, jak co roku, poprowadzą znani muzycy. Usłyszymy m.in. Pawła Tomaszewskiego (keyboard), Dante Lucianiego (puzon), Pawła Dobrowolskiego (perkusja), Marię Sadowską (wokal), czy Jakuba Stankiewicza (fortepian). Uczestnictwo w zajęciach, nie licząc zakwaterowania to koszt 400 złotych. Muzycy każdego wieczoru zapraszają na jam sessions.

Dokumenty o Białorusi: 6 lipca „W rolach głównych: białoruscy wichrzyciele”, 7 lipca „Rozdroże”, 8 lipca „Made in BY”, 9 lipca „Under the Hood”.

Wykaz koncertów: • 5 lipca: Tik Tu, Wacław Zimpel, Moulettes, Mustelide. • 6 lipca: Aquaserge, Veronique Vincent & Aksak Maboul, Skip & Die. • 7 lipca: Mebo Renard, Kasai Allstars feat. Basokin, Tuxedomoon, Nouvelle Vague, Gromyka. • 8 lipca: Gri Faye, Mazoll & Arhythmic Perfection, Mulatu Astatke, Juno Reactor & Mutant Theatre, Ventolin. • 9 lipca: KATOLUB Orchestra, Ukulele Orchestra of Great Britain, Mikołaj Trzaska & Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Natalie Beridze. Kino mołdawskie: 5 lipca „Bee Moldovan”, 6 lipca „Anishoara”, 7 lipca „What a Wonderfull World”, 8 lipca Eastern Business, 9 lipca The Unsaved.

Od 5 do 9 lipca Inne Brzmienia. W programie jest m.in. 21 koncertów i 9 projekcji filmowych. Wszystko za darmo. Koncerty będą się odbywać obok Zamku, największe gwiazdy to Juno Reactor i Nouvelle Vague. Popołudniami (w dawnej siedzibie Teatru Andersena) będą wyświetlane filmy dokumentalne o Białorusi, a wieczorami (o godz. 22 na wirydarzu klasztoru dominikanów) fabularne filmy mołdawskie.

2 lipca na stadion (już od południa) zapraszają organizatorzy siódmej edycji Święta Truskawki. Z okazji truskawkowego święta zachęcają do odwiedzanie sołeckich stoisk, próbowania lokalnych smakołyków i wspólnej zabawy. Na scenie obejrzymy m.in. finalistów owocowych konkursów, a jury wybierze tegoroczną Miss Truskawki 2017. Nie powinno zabraknąć także widowiskowych zmagań sołtysów i wesołego miasteczka. Wieczorem wystąpi gwiazda sceny disco polo, zespół Top One. Wstęp wolny.

1 i 2 lipca będzie Moto Festiwal, to pierwsze takie wydarzenie w mieście. – Będziecie mogli zobaczyć najlepsze projekty tuningowe jak i klasyki motoryzacji. Nie może Was zabraknąć na pokazach stuntu ekipy Level Hard, a także na wielu innych przygotowanych przez nas atrakcjach, o których będziemy informować na bieżąco – zachęca Łukasz Drewniak, dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim. – O dobrą atmosferę zadbają Dj Afryka i Dj Cookie, a wieczorem zagrają Homex i Arab ! Impreza będzie biletowana.

• Na parkingu przy Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym również w tym roku zorganizowane zostanie Puławskie Kino Samochodowe. Dokładny termin projekcji nie został jeszcze ustalony, ale prawdopodobnie będzie to druga połowa lipca. Wzorem lat ubiegłym możemy spodziewać się trzech seansów (piątek, sobota, niedziela). Każdego dnia wyświetlone zostaną po dwa filmy. Wstęp wolny, ale ilość miejsc jest ograniczona do 200 aut.

Biała Podlaska

W sierpniu wzorem ubiegłego lata w Parku Radziwiłłowskim będzie można skorzystać z plenerowego kina. Seanse kilka razy w tygodniu, od godz. 20.00. Repertuar, który zobaczymy w głosowaniu wybiorą mieszkańcy.

Kraśnik

6 sierpnia będzie IV Kraśnicki Wieczór Kabaretowy. Impreza na którą zapraszają organizatorzy do amfiteatru będzie biletowana.

Szczebrzeszyn

Festiwal Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn 2017 potrwa od 6 do 12 sierpnia. Hasło trzeciej edycji imprezy to „Cała nadzieja w literaturze”, a jego patronami będą Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz. Festiwal Stolica Języka Polskiego to wydarzenie skierowane do odbiorcy, który w poszukiwaniu kulturalnych wydarzeń na najwyższym poziomie chętnie ucieka, podczas wakacyjnych podróży, do malowniczych i kameralnych miejsc. W Szczebrzeszynie będzie można spędzić czas w towarzystwie wybitnych pisarzy, muzyków, aktorów i poetów.

Zwierzyniec

18. Letnia Akademia Filmowa będzie trwała od 11 do 20 sierpnia. – Jako urodzinowy tort, chcemy zaproponować specjalny filmowy cykl 18 mieć lat to nie grzech. Znajdą się w nim filmy poświęcone problemom rówieśników LAF, przekraczających ten symboliczny próg dorosłości – zapowiada rektor Piotr Kotowski. Na liście kilkuset projekcji będą zagraniczne filmy Wajdy, Mia Hansen-Love podsumuje swój reżyserski dorobek, będzie kino kanadyjskie oraz filmy Sokurowa, Rogożkina, Sminowa, a także Warrena Beatty i Davida Leana. Plus stałe pozycje LAF, repliki zaprzyjaźnionych festiwali (Docs Against Gravity, Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”, Etiuda & Anima). Listę propozycji uzupełnią pokazy w kinie nocnym, koncerty, spektakle, wykłady i spotkania dyskusyjne. Akredytacje (karnety) i szczegółowy program na http://laf.net.pl/

Janów Podlaski

Od 11 do 15 sierpnia odbędzie się Święto Konia Arabskiego w janowskiej stadninie. Kulminacją będzie niedzielna (13 sierpnia) aukcja Pride of Poland. Bilety wstępu na trybuny od 50 zł. W programie również czempionaty koni, pokazy, parady i otwarte stajnie dla zwiedzających.

Nałęczów

Balonowe Mistrzostwa Polski oraz Międzynarodowe Zawody Balonowe o puchar nałęczowskiego SPA w uzdrowisku odbędą się także w tym roku. Impreza potrwa od 11 do 15 sierpnia. Nocne pokazy zaplanowano na sobotę, niedzielę i poniedziałek od godz. 21.30. Ogromne kolorowe czasze balonów będzie można oglądać także po godz. 18.00 oraz wczesnym rankiem.

Opole Lubelskie

11 i 12 sierpnia w Parku Miejskim będzie Chonabibe Festiwal. Wśród tegorocznych gwiazd są m.in.: Paluch. Pro8l3m, Włodi, Hades, Jarecki, Kękę, Radikal Guru, Mery Spolsky oraz gospodarze imprezy, czyli lubelski zespół Chonabibe. Dodatkowe atrakcje: turniej koszykówki ulicznej, warsztaty graffiti, foodtrucki, strefy gier. Bilety: dwudniowe karnety kosztują 69 zł (dostępne na stronie www.chonabibe.pl/festiwal).

Lublin

Tegoroczny Jarmark Jagielloński, który potrwa od 12 do 15 sierpnia dostanie specjalną oprawę muzyczną: znani polscy artyści wystąpią wraz z mistrzami muzyki tradycyjnej, wykonując wspólnie tradycyjny repertuar. Na scenie pojawić ma się m.in. Włodek Pawlik i Janina Chmiel.

Podczas tegorocznej edycji będzie można obejrzeć wystawę prezentującą XVI- i XIX-wieczne jarmarki. Będą oczywiście stragany z różnymi cudeńkami i przysmakami, warsztaty, nocne potańcówki i atrakcje dla najmłodszych.

Janów Lubelski

Festiwal Kaszy „GRYCZAKI” zaprasza 12 i 13 sierpnia do Parku Misztalec (ul. Wojska Polskiego). To wydarzenie kulturalne o charakterze promocyjno-wystawienniczym z kiermaszem produktów regionalnych w tle. W programie dwudniowego święta kaszy są liczne degustacje potraw regionalnych – gryczaków, jaglaków, pierogów z kaszą, babeczek, serów podsuszanych, smalcu, miodów, karpia z kopciuchy oraz nalewek, z żurawinówką na czele. Odbywają się także liczne konkursy, m.in.: konkurs kaszowych mocarzy, ubijania masła na chrzanowym liściu. W tym roku będzie to jubileuszowy, 15. Festiwal Kaszy „GRYCZAKI”, podczas którego wystąpią zespoły – Piękni i Młodzi oraz MIG. Impreza bezpłatna.

Puławy

Od 15 do 19 sierpnia miłośnicy bluesa będą mogli wziąć udział w jedenastej już edycji Letnich Warsztatów Bluesowych w Puławach. Wśród tegorocznej kadry nauczycieli tego rodzaju muzyki znaleźli się m.in. Bartosz Łęczycki, Jacek Jaguś, czy Katarzyna Mirowska. Koszt udziału to 250 zł. Zapisy potrwają do końca lipca.

Zamość

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” potrwa od 16 do 19 sierpnia. Skierowany do pasjonatów historii, miłośników dobrego kina i filmu historycznego, a także do twórców i producentów filmowych festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość Perła Renesansu. Festiwal powstał dla podkreślenia wagi i znaczenia polskich filmów historycznych oraz ich twórców.

Kazimierz Dolny

5. edycję Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską zaplanowano między 16 a 20 sierpnia. W ramach festiwalu: prezentacje multimedialne, koncerty, filmy, spacery tematyczne po kolekcjach Muzeum Nadwiślańskiego i spacer śladami cmentarzy żydowskich w miasteczku. Piąta edycja jest podsumowaniem i nawiązaniem do wątków festiwalowych i wydarzeń z poprzednich edycji. Będą spotkania na skrzyżowaniu szlaków żydowskich, organizatorzy powracają do tematów romskich, ormiańskich i łemkowskich. Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest – od pierwszej edycji – historia polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i szeroko rozumiana sztuka żydowska. Więcej informacji na facebooku Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską.

Lublin

Festiwal Kultury Żydowskiej „MiszMasz” potrwa na Starym Mieście między 18 a 20 sierpnia. To nowe wydarzenie, ma być okazją do poznania tradycji i kultury żydowskiej. Będą koncerty, spektakle, wykłady czy warsztaty poświęcone tradycji żydowskiej oraz kulturze współczesnego Izraela. Festiwal to bogatsza wersja imprezy „Nasze Wielkie Żydowskie Wesele”.

Kraśnik

Senior Fest na Scenie Letniej Centrum Kultury i Promocji zaplanowano na 20 sierpnia. Podczas corocznego festynu organizowanego w Kraśniku odbywają się m.in. występy zespołów seniorskich. Impreza jest bezpłatna.

Komarów

Od 23 do 27 sierpnia będziemy pamiętać o 97. rocznicy bitwy pod Komarowem. Będzie cykl imprez plenerowych m.in. manewry i pokazy wojska oraz kawalerii, uroczysty capstrzyk, inscenizacja historyczna. Organizatorzy omawiają w tej chwili szczegóły wspólnej symbolicznej szarży kawalerii ze śmigłowcami mającej stanowić alegoryczne połączenie historii ze współczesnością.

Puławy

25 sierpnia, podczas koncertu w ramach „Pożegnania Lata” zagra zespół Happysad. Koncert będzie na terenie Mariny Puławy. Niewykluczone, że imprezę uświetnią także tancerze z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Władze miasta zastanawiają się nad połączeniem koncertu z odwołanymi z powodu złej pogody czerwcowymi „Sobóktami”. Wstęp wolny.

Świdnik

Jubileuszowy X Zlot Motocykli WSK i Innych będzie 26 i 27 sierpnia będzie przy ul. Sportowej. W ramach zlotu zaplanowano m.in. koncert Dżem, Coś Tak O i inni. Dodatkowo będzie można obejrzeć wystawę motocykli i aut zabytkowych. Będzie też giełda staroci i części motocyklowych. Organizatorzy – Świdnicki Klub Motocyklowy USARZ zapowiada również spotkania tematyczne z pasjonatami motocykla WSK, Strefa Historii, konkursy i konkurencje dla motocyklistów. Drugiego dnia imprezy odbędą się profesjonalne pokazy motocyklowe.

Gołąb

27 sierpnia na placu przy kościele odbędą się dożynki powiatowe. Dla rolników zagra zespół Aplauz, Kapela Nałęczowska, Kapela Zgoda z Kazimierza Dolnego, Zespół Ariadny z Wąwolnicy, zespół z Żyrzyna, Końskowolska Kapela Ludowa, Gminny Chór Jubilat z Baranowa, Kabaret Wydrwigrosz z Markuszowa, zespoły Promienie i Rosa z Janowca, ZPiT Powiśle z Puław, seniorki z Gołębia, wokalistki z KOKPiT, a gwiazdą wieczoru (godz. 19.00) będzie uczestnik telewizyjnych talent show, Przemysław Radziszewski. Wstęp wolny.

Kraśnik

27 sierpnia na zalewie odbędzie się czwarty już Triathlon w Kraśniku. Triathlon to wszechstronna dyscyplina sportu, która łączy pływanie, jazdę na rowerze i biegi. Triathlon Kraśnik odbędzie się na dwóch dystansach: sprint (0,75 km pływanie, 20 km rower, 5 km bieg) i olimpijski (1,5 km pływanie, 40 km rower, 10 km bieg). W Triathlonie Kraśnik 2017 weźmie udział ponad 300 zawodników, a także ponad tysiąc odwiedzających miasteczko triathlonowe czy kibicujących na trasie. Szczegóły na www.krasnik.eu

Janów Lubelski

Dożynki powiatowe zaplanowano na 27 sierpnia. Impreza plenerowa z m.in. prezentacją wieńców dożynkowych. Wstęp gratis.