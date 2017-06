Wielkie Otwarcie Klubu Radość

- Walshy Fire - członek składu Major Lazer sprawi, że tej nocy będzie u nas naprawdę gorąco. To dopiero początek. Już niedługo poznacie cały line-up naszego radosnego festiwalu! - zachęcają organizatorzy. - Znajdziecie u nas najbardziej cenionych artystów sceny polskiej i zagranicznej, pyszne jedzenie i upragniony relaks - dodają.



Walshy Fire, właściwie Leighton Walsh, jest młodszym bratem jamajskiej legendy krykieta Courtneya Walsha. Urodził się w Miami, dorastał na Jamajce. Zaczynał jako DJ na Brooklynie następnie dołączył do Chiney Sound System jako DJ i MC pod nazwą Walshy Killa. W 2011 stał się częścią Major Lazer i wystąpił gościnnie w albumie z 2013 roku Free the Universe. Powrócił w albumie z 2015 roku.



Wejściówki na imprezę kosztują 10 zł. Do godz. 23 osoby zapisane na facebookową listę mogą wejść za darmo.