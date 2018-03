Ziom w Dom. Impreza w Domu Kultury

- Podpinamy czwartek pod weekend i jest kolejna okazja do zabawy. W Domu, wiadomo, każdy czuje się najlepiej. Jeżeli dodamy do tego kilku ziomali, parę piwek, roztańczony parkiet, muzykę, która poruszy spiętego informatyka i rozmarzoną malarkę, to powstanie zestaw idealny - zachęcają organizatorzy.



Oprawa muzyczna- DJ GREJTU. Wstęp - 10 zł. Do godz. 23 obowiązuje darmowe wejście z listy FB.