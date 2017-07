Zlot wielbicieli Beatlesów w Lublinie (program)

29 i 30 lipca w Lublinie będzie można posłuchać legendarnych piosenek legendarnej grupy. Fan Club The Beatles zaprasza na Drugi Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatlesów

Fan Club The Beatles w Lublinie – Reaktywacja, autoryzowany przez Liverpoolskie The Beatles Story Museum zaprasza do hotelu Victoria (ul. Narutowicza 58/60) na dwa dni z muzyką swoich idoli. Wstęp wolny.

Lubelski Fan Club Beatlesów propaguje muzykę rockową i popularną II połowy XX wieku, nawiązuje kontakty z osobami będącymi wielbicielami muzyki Beatlesów, tworzy unikatowe gadżety fan klubowe, buduje panel dyskusyjny między członkami, kształtuje podstawy i realizuje zloty, spotkania dyskusyjne, promocyjne i artystyczne, happeningi, inicjatywy i działania społeczne, a także prezentuje młode talenty i hobby poszczególnych członków.

To inicjatywa o długiej historii, bo oficjalnie fan club rozpoczął działalność 1 października 1982 roku. Najpierw działał w osiedlowym klubie spółdzielni mieszkaniowej „Akord” przy ul. Smyczkowej 4, później w Lubelskim Domu Kultury przy ul. Pstrowskiego 12 (obecnie Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12). Wiosną 1990 roku zawiesił działalność, by ja reaktywować jesienią 2015 roku.

- Aby zostać członkiem Lubelskiego Fan Club-u wystarczy dołączyć do grupy Facebookowej lub przyjść na któreś z naszych spotkań, jak ktoś nie posiada konta na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/FanClubTheBeatlesLbn – zachęca Krzysztof Stanisław Werner, prezes Fan Club-u The Beatles w Lublinie



Program:

29 lipca

15:00-15:30 Powitanie fan klubowiczów i gości wydarzenia;

15:30 - 17:00 Pokaz filmu Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band z 1978 roku, w roli głównej zespół Bee Gees;

17:00 - 17:15 Rozpoczęcie zlotu, przywitanie zgromadzonych, rozdanie nagród dla aktywnych fan klubowiczów, otworzenie wystawy i odczyt sponsorów i patronów wydarzenia;

17:15 - 20:15 Benefis w formie panelu dyskusyjnego z pokazem materiałów i wstawkami muzycznymi.

Goście wieczoru:

Ilona Coucou (trener medytacyjny),

prof. dr hab. Jerzy Eisler (historyk warszawskiego PAN),

Gabor Peterdi (dyrektor Muzuem Beatlesów "Eger Road" w Egerze, na Węgrzech),

Sergey Radchenko (ambasador The Beatles Story Muzuem w Liverpoolu)

Muzyka: Krzysztof Nowak (lubelski bard)

Poezja: Grażyna Bartosz

20:30 - 22:30 Koncert zespołu THE BEATLEVS (Lwowski Fan Club The Beatles - Ukraina)

22:30 - 24:00 Fan klubowy JAM SESSION z elementami karaoke i podsumowanie pierwszego dnia zlotu.

W sobotę także w programie: EXTRA WINYLE Dariusza Radzikowskiego, SPOTKANIE z Jerzym Janiszewskim, WYSTAWA „Liverpool w moich oczach” Krzysztofa Stanisława Wernera oraz STOISKO pro-Beatlesowskich ręcznych wyrobów Muzeum Wiewiórek

30 lipca

10:00-11:00 Zbiórka w Hotelu Victoria i podróż trolejbusem na Stare Miasto

11:00 -12:00 Wizyta na Lubelskim Zamku (dzieła Yoko Ono)

12:00-13:00 Spacer po Starym Mieście

13:00-14:00 Obiad w restauracji żydowskiej “Mandragora”

14:00-15:00 Zwiedzanie śródmieścia

15:00-16:00 Powrót do Hotelu Victoria

17:00-20:00 Spotkanie fan klubowiczów oraz gości w sali bankietowej Hotelu Victoria z pokazem filmów z komentarzem gości specjalnych: “Magiczny pawlacz“, czyli pokaz materiałów fan klubowych z lat 80.; Beatlesowska medytacja z trenerką Iloną Coucou i wspólna zabawa - akustycznie

20:00-22:00 Podsumowanie drugiego i ostatniego dnia zlotu w sali restauracyjnej Hotelu Victoria, ostatnie przemówienia i zakończenie zlotu wraz z pożegnaniami.