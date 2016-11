55-lecie Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie

Bolesław Prus zawitał do Nałęczowa w roku 1882 jako kuracjusz, z nadzieją wyleczenia lęku przestrzeni (agorafobii). Leczył się i odpoczywał corocznie w latach 1882-1910 pozostawiając wśród mieszkańców żywe wspomnienia. Do dziś jego imieniem nazywane są miejsca, w których najczęściej go widywano: Góra Prusa, wąwóz czy Domek Prusa.



Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie zostało otwarte w 1961 roku. Placówka prowadzi działalność kulturalną i kulturotwórczą, zajmuje się organizowaniem wystaw czasowych popularyzujących twórczość pisarza, prowadzi działalność wydawniczą, współpracuje z ośrodkami uniwersyteckimi.



Podczas obchodów 55-lecia Muzeum nie zabraknie wykładów, wystąpień, koncertów, wystaw czy wspólnego czytania prozy Prusa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Cheong Byung-Kwon, tłumacz "Lalki" Bolesława Prusa na język koreański, popularyzator kultury polskiej w Korei Południowej oraz założyciel polonistyki koreańskiej na Hankuk University of Foreign Studies w Seulu. W piątek spotkanie z Kwonem będzie miało miejsce na lubelskim KUL-u, w sobotę w Nałęczowie.