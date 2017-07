73. rocznica likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku Lubelskim

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 22 lipca o godz. 10 na Zamku Lubelskim rozpoczną się uroczyste obchody 73. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia. Jubileusz połączony będzie z otwarcie wystawy poświęconej więźniom.

Likwidacja więzienia na Zamku rozpoczęła się 19 lipca 1944 roku. Wówczas niemieckie władze wywiozły i rozstrzelały ok. 800 więźniów w obozie na Majdanku. W następnych dniach dokonywano kolejnych egzekucji. 22 lipca miała miejsce masakra więźniów, w czasie której zamordowano ponad 300 osób. Po ucieczce Niemców z Lublina, strażnicy polscy otworzyli cele i więzienie opuściło około 1000 osadzonych.



Obchody rozpoczną się o godz. 10 uroczystym złożeniem kwiatów w mauzoleum w baszcie.



Na godz. 11 zaplanowano otwarcie wystawy "Czetwertyńscy. Więźniowie Zamku Lubelskiego". Ekspozycja przypomina i upamiętnia bohaterskie życiorysy członków rodziny Czetwertyńskich.



- Wszyscy związani byli czynnie z ruchem oporu i organizacjami niepodległościowymi, za co zostali aresztowani przez gestapo, przesłuchiwani „Pod Zegarem” i osadzeni w więzieniu na Zamku Lubelskim. Z lubelskiego więzienia trafili do niemieckich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz, KL Buchenwald i KL Ravensbrück - piszą organizatorzy.