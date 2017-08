"Beksińscy" - spotkanie literackie w Kazimierzu

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 26 sierpnia o godz. 16 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki odbędzie się sierpniowa odsłona Literackiej Soboty. Na spotkaniu omawiana będzie książka Magdaleny Grzebałkowskiej Beksińscy. Portret podwójny.

- To nie jest książka o znanym i modnym malarzu, który malował dziwne i straszne obrazy. To nie jest książka o jego mrocznym synu, który fascynował się śmiercią i tak długo próbował popełnić samobójstwo, aż mu się udało. To książka o samotności – tak wielkiej, że staje się murem, przez który nikt nie może się przebić. O tym, że czasem bardzo chcemy, ale nie wychodzi - twierdzi wydawca.

Dyskusję poprowadzi profesor Zofia Mitosek. Wstęp wolny.