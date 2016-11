Biała Podlaska: "Panny Sprawiedliwe" z Górnym i Malejonkiem

Wykład Grzegorza Górnego oraz koncert projektu Dariusza Malejonka "Panny Sprawiedliwe" będą mogli usłyszeć uczniowie bialskich szkół. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 29 listopada o godz. 11 w hali IV LO im. im. S. Staszica.

Panny Sprawiedliwe to projekt edukacyjno-muzyczny współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Młodzież najpierw usłyszy wykład Grzegorza Górnego, autora książki „Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed zagładą”. A później koncert Dariusza Malejonka i zaproszonych przez niego artystów. Tym razem projekt pod hasłem "Panny Sprawiedliwe". Chodzi o zapoznanie młodych ludzi z tematem Holocaustu i losami Polaków ratujących Żydów. Autorzy projektu w sposób szczególny chcą uwzględnić rolę kobiet i dziewczyn stojących przed dylematem ratowania żydowskich braci i sióstr.

"Dotarcie do młodzieży z ważnymi tematami dla polskiej historii gwarantuje budowanie nowego pokolenia ludzi ze świadomością prawdziwego patriotyzmu. Edukowanie młodych ludzi na poziomie kraju przyczyni się do przeciwdziałania nieprawdziwym stereotypom na temat zachowania Polaków wobec Żydów, oraz do przybliżenia historii wielu z tych, którzy narażali swoje życie" – tłumaczą pomysłodawcy projektu.

Po wykładzie Grzegorza Górnego przewidziana jest dyskusja.