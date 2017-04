Bitwa o kulturę w Teatrze Starym: Polscy Żydzi - Powrót

We wtorek, 18 kwietnia o godz. 18 w Teatrze Starym odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Bitwa o kulturę, zorganizowane z okazji przypadającej na 19 kwietnia 74. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Gośćmi spotkania będą Paweł Śpiewak i Piotr Paziński. Opowiedzą o zagładzie, aktach agresji wobec ocaleńców, emigracjach do Izraela i wielu innych kwestiach związanych z faktem, że Polska stawała się krajem bez mniejszości żydowskiej.

- A jednak wielu ludzi powróciło do tej religijnej i kulturowej tożsamości. Co ich do tego skłoniło? - pyta Jerzy Sosnowski, który poprowadzi spotkanie.

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego. Wydarzenie transmitowane on-line na stronie video.teatrstary.eu.