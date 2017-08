Bitwa pod Komarowem - inscenizacja 2017. Program wydarzeń

Na 27 sierpnia zaplanowano główne obchody 97. rocznicy Bitwy pod Komarowem. Inscenizacje upamiętniające to wydarzenie mają już sporą tradycję, odbywają się od 2003 roku. W tegorocznej edycji weźmie udział ok. 300 osób, w tym 250 kawalerzystów.

Tegoroczna „Komarowska Potrzeba” rozpocznie się w środę 23 sierpnia od kilkudniowych manewrów kawalerii. W tym roku po raz pierwszy ćwiczenia zostaną przeprowadzone w bezpośrednim współdziałaniu z wyznaczonymi jednostkami Wojska Polskiego.

Największe w Europie

- Celem naszej współpracy jest zebranie doświadczeń, które pomoże przywrócić konia do służby. To nie jest uwstecznianie, wręcz przeciwnie. Koń jest wykorzystywany w wielu armiach świata, chociażby włoskiej, niemieckiej czy brytyjskiej. W różnych sytuacjach kryzysowych jest niezastąpiony – mówi Tomasz Dudek, dowódca „Komarowskiej Potrzeby”. – Organizowane przez nas manewry są największymi w Europie. A wypracowane podczas nich doświadczenia, później będzie można zobaczyć podczas inscenizacji.

Pokazać wysiłek

Bo to właśnie zaplanowana na niedzielę rekonstrukcja wydarzeń z 31 sierpnia 1920 roku będzie głównym punktem obchodów. Wezmą w niej udział członkowie oddziałów kawalerii ochotniczej i grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. W sumie ok. 300 osób, w tym 250 konno.

- Upamiętniamy w ten sposób największą bitwę kawaleryjską XX wieku. To także wydarzenie uznawane za jedno z sześciu najważniejszych zwycięstw polskiej jazdy, obok Grunwaldu, Kircholmu, Chocimia, Wiednia i Somosierry. Chcemy społeczeństwu, ale i uczestnikom pokazać, jaki był to ogromny wysiłek – opowiada Dudek. – Rekonstrukcje z udziałem koni są bardzo trudne. Po pierwsze, do pokonania są duże odległości, potrzebny jest czas na przeformowanie jednostek; również koń potrzebuje wytchnienia. Nie jest łatwo przedstawić widowisko konne tak, aby widz wszystko zrozumiał.

Uroczystości

Jak dużej publiczności organizatorzy spodziewają się w tym roku? – Nigdy nie podliczamy frekwencji, ale według różnych szacunków co roku gościmy od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Nie patrzymy przez pryzmat rywalizacji z innymi widowiskami. Jednak najlepszym dowodem na naszą pracę jest I nagroda im. gen. B. Wieniawy Długoszowskiego w kategorii „największe wydarzenie promujące kawalerię polską” która została po raz pierwszy przyznana właśnie nam - podsumowuje dowódca.

Niedzielne uroczystości dla kawalerzystów w Wolicy Śniatyckiej rozpoczną się od polowej mszy świętej o godz. 7.30. Od godz. 10.00 obóz będzie otwarty dla zwiedzających. W południe zainaugurowane zostanie Święto Kawalerii Polskiej. W programie są m.in.: pokazy wyszkolenia kawalerii ochotniczej oraz Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz prezentacja współdziałania, jednostek WP z kawalerią, a także sama inscenizacja. Zakończenie planowane jest ok. godz. 16.