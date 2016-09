Bracia na Dożynkach Powiatu Lubartowskiego

Święto plonów powiatu lubartowskiego rozpocznie się w samo południe od mszy w bazylice św. Anny. Po nabożeństwie (godz. 13.15) uczestnicy dożynek w barwnym korowodzie przemaszerują na dziedziniec Pałacu Sanguszków, gdzie zostaną zaprezentowane wieńce dożynkowe przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na godz. 13.30 zaplanowano rozpoczęcie ceremoniału dożynkowego.

Po południu – o godz. 15 – rozpoczną się występy artystyczne. Zaprezentują się zespoły śpiewacze z powiatu lubartowskiego. Będzie też blok animacyjny dla dzieci (godz. 16.30). Będzie można sprawdzić też swoją wiedzę o powiecie lubartowskim biorąc udział w organizowanym po godz. 17 konkursie. Na godz. 17.30 organizatorzy zaplanowali występ wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.

O godz. 18 coś na poprawę humoru, czyli występ Kabaretu Szara Eminencja. O godz. 19 ma rozpocząć się występ zespołu Disco Polot. Koncert gwiazdy wieczoru – zespołu Bracia – ma rozpocząć się o godz. 20.30. Imprezie będzie towarzyszyć m.in. wystawa produktów i potraw regionalnych.

Utrudnienia w ruchu

4 września 2016 r., ruch pojazdów na Dziedzińcu Pałacu Sanguszków w Lubartowie zostanie ograniczony wyłącznie do pojazdów organizatora dożynek i pojazdów uprzywilejowanych. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać od godz. 10 do 24. Ponadto utrudnienia dla ruchu wystąpią na ul. Słowackiego na odcinku od bazyliki św. Anny do Pałacu Sanguszków w godzinach ok. 13.15–13.30 w związku z przemarszem korowodu dożynkowego.