Cavaliada 2018 w Targach Lublin (program zawodów)

Kluczowym punktem programu Cavaliady są międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody, których kulminację, w postaci PKO Grand Prix, zaplanowano na niedzielę, na godz. 13. Na przestrzeni czterech dni trwania imprezy odbędą się również Wechta Eventing Tour, czyli zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, KPMG Dressage Cup, podczas którego zawodnicy ujeżdżenia zaprezentują szyk i elegancję w programach do muzyki oraz zawody zaliczane do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi.



- Są to jedyne takie zawody w Polsce, gdzie można zobaczyć zmagania tak dużych zaprzęgów pod dachem. Precyzyjne manewry, nagłe przyspieszenia i jeszcze bardziej gwałtowne hamowania oraz radość z jazdy zawodników wypełnią pozytywną energią targową halę - zachęcają organizatorzy.



W tym roku podczas zawodów sportowych w Lublinie pojawi się rekordowa liczba par. Na starcie zobaczymy 140 jeźdźców z Belgii, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Rumunii, Rosji, Szwecji i Ukrainy.



- Wśród gości zagranicznych nie zabraknie gwiazd takich jak Ales Opatrny z Czech, który w zeszłym roku wygrał Grand Prix Lublina, Andre Plath z Niemiec, Andrius Petrovas z Litwy czy Vladimir Beletskiy z Litwy - dodają organizatorzy wydarzenia.



Nie zabraknie także polskich specjalistów w jeździectwie: Jarosława Skrzyczyńskiego, Krzysztofa Ludwiczaka, Michała Kaźmierczaka, Wojciecha Wojciańca, Maksymiliana Wechta, Adama Grzegorzewskiego, Jana Bobika i Mściwoja Kieconia.



To oczywiście nie wszystkie atrakcje czekające na gości Cavaliady w Lublinie. Ważną częścią imprezy jest program rozrywkowy, pełen widowisk teatralnych oraz pokazów z udziałem koni. Będzie także dział programów edukacyjnych adresowanych zarówno do dzieci, jak i do dorosłych.



Ważnym punktem programu będą Targi Sprzętu Jeździeckiego, na których wystawcy prezentują swoją oferty sprzętu i akcesoriów jeździeckich. - Tematyka targów obejmuje wszystko, co jest związane z jeździectwem oraz z aktywną formą wypoczynku: odzież i sprzęt jeździecki, wyposażenie stajni, sprzęt i środki do pielęgnacji koni, witaminy, pasze, pamiątki, wydawnictwa branżowe i usługi - twierdzą twórcy imprezy.



Celem Cavaliady jest popularyzacja jeździectwa jako dyscypliny sportowej i formy rekreacji oraz pobudzanie zainteresowania hodowlą koni, a także edukacja.



Bilety na Cavaliadę do nabycia w cenie: czwartek - 29-39 zł; piątek - 39-49 zł; sobota - 89-99 zł; niedziela - 69-79 zł; karnet na całą imprezę - 229 zł. Wstęp na targi: 5/8 zł. Bilety w przedsprzedaży można nabywać za pośrednictwem platform Tixer i Ticketmaster. Wejściówki będą też dostępne w kasach Targów Lublin.

Program:



Czwartek, 15 lutego:



- godz. 8 - CSI2* [1] MAŁA RUNDA, zwykły (120 cm)

- godz. 11.30 - CSI2* [2] ŚREDNIA RUNDA, dwufazowy (130 cm)

- godz. 15 - CSI2* [3] DUŻA RUNDA, zwykły (140 cm)

- godz. 17.45 - KPMG Dressage Cup

- godz. 20 - Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

- godz. 21.30 - CSI2* [4] POTĘGA SKOKU



Piątek, 16 lutego



- godz. 8 - KPMG Dressage Cup

- godz. 10.15 - CSI2* [5] ŚREDNIA RUNDA, zwykły (130 cm)

- godz. 14.30 - CSI2* [6] DUŻA RUNDA, z rozgrywką (145 cm), FEI RANKING, CAVALIADA TOUR RANKING

- godz. 18.45 - WECHTA Eventing Tour (WKKW)

- godz. 21 - CSI2* [7] Venus vs. Mars, konkurs równoległy (120 cm)



Sobota, 17 lutego



- godz. 8 - CSI2* [8] MAŁA RUNDA, dwufazowy (120 cm)

- godz. 11.30 - CSI2* [9] ŚREDNIA RUNDA, dwufazowy (135 cm)

- godz. 14.45 - CAVALIADA Future – dzieci na kucach, zwykły o nagrodę PKO Banku Polskiego



Przerwa techniczna – ZAKOŃCZENIE SESJI PORANNEJ



- godz. 16.30 - Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

- godz. 17.40 - Pokazy

- godz. 19 - CAVALIADA Future – dzieci na kucach, sztafeta o nagrodę PKO Banku Polskiego

- godz. 20.30 - CSI2* [10] SPEED & MUSIC, konkurs szybkości (130 cm)



Niedziela, 18 lutego



- godz. 7.45 - CSI2* [11] MAŁA RUNDA, dwufazowy (125 cm)

- godz. 11.30 - CAVALIADA Future – dzieci na kucach, z rozgrywką o nagrodę PKO Banku Polskiego

- godz. 13.15 - KPMG Dressage Cup o nagrodę KPMG, pod patronatem firmy Kwiaty Polskie

- godz. 15.45 - CSI2* [12] PKO BP GRAND PRIX Lublina z rozgrywką, (145cm) FEI RANKING, CAVALIADA TOUR RANKING o nagrodę PKO Banku Polskiego