Charleston i Lindy Hop. Warsztaty i potańcówka w Lublinie

W weekend do Lublina wraca era swingu! 13 i 14 stycznia będzie się można nauczyć tańczyć i sprawdzić umiejętności na parkiecie. Solo i w parach. Organizatorzy sugerują by uczestnicy dali się ponieść karnawałowej fantazji i założyli na potańcówkę stosowne stroje.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieli by pogłębić swoją znajomość z Lindy Hop oraz rozpocząć przygodę z Solo Charlestonem na intensywne weekendowe warsztaty. Warsztaty Lindy Hop skierowane są do tych, którzy mają podstawy prowadzenia i podążania oraz znają podstawowe figury w tym tańcu. Z Solo Charlestonem zapoznamy się od podstaw więc mile widziani są zarówno ci, dla których jest on zupełną nowością, jak i ci którzy będą nieśmiało próbowali pierwszych kroków – zachęcają instruktorki.

Zajęcia poprowadzą: Anna Długosz, instruktorka i choreografka, która od 5 pięciu lat uczestniczy w rozwoju sceny swingowej w Polsce, dziś głównie w Warszawie oraz Gosia Żurawska, tancerka, od kilku lat związana z obozem Herrang Dance Camp w Szwecji i krakowskim środowiskiem swingowym.

Warsztaty w salach Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej "GAMZA" przy ul. Nadbystrzyckiej 40A będą w sobotę 13 stycznia (11.00 – 12.00 – Solo Charleston cz. 1; 12.15 – 13.15 – Lindy Hop cz.1; 13.30 – 14.30 – Lindy Hop cz. 2) oraz w niedzielę 14 stycznia (12.00 – 13.00 – Solo Charleston cz. 2; 13.15 – 14.15 – Lindy Hop cz. 3; 14.30 – 15.30 – Lindy Hop cz. 4). Cennik: Lindy Hop (4h) + Solo Charleston (2h) – 60 zł lub Solo Charleston (2h) - 30 zł.

Zupełnie gratis jest sobotnia potańcówka, która zacznie się o godz. 21 w Hades Szeroka przy ul. Grodzkiej 21.

O ile na warsztaty trzeba zabrać obuwie na zmianę i wodę, to na potańcówkę można pomyśleć o stylizacji.

– W samym sercu Startego Miasta rozbrzmiewać będzie muzyka swingowa, zapraszając wszystkich jej miłośników do tańca i podróży do minionej epoki! Wyraźcie swoim strojem to z czym najbardziej kojarzy Wam się Era Swingu! Wspólnie stwórzmy niepowtarzalny klimat tego wieczoru – zachęcają organizatorzy sobotniej potańcówki, która odbywa się w ramach warsztatów. Ale jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych swingiem.

Wszelkie pytania: lindywarsztaty@gmail.com Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja na warsztaty TUTAJ.