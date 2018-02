Co w weekend 16-18.02.2018 w Kazimierzu?

WIERSZOBRANIE - CHOWANE DO SZUFLADY

Prezentacja utworów literackich z oprawą muzyczną. Swoimi utworami dzielą się wszyscy Ci poeci, którzy do tej pory swoją twórczość chowali w przysłowiowej 'szufladzie"

17.02.2018 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | Lubelska 12 | godz 16:00 - wstęp wolny

NOCNE ZWIEDZANIE KAZIMIERZA

spacer po rynkach, przejazd eko-busikami, cmentarz żydowski, wizyta w wąwozie z pochodniami

17.02.2018 | zbiórka pod studnią na Rynku | godz 18:00 - cena w zależności od wieku - 10 zł / 25 zł / 45 zł zapisy pod numerem tel. 604-116-147

KONCERT OLD KLEZMER TRIO

Wieczór z żydowską kuchnią i muzyką klezmerską

17.02.2018 | Restauracja 'U Fryzjera' | Witkiewicza 2 | godz 19:00 - wstęp 15 zł

KONCERT CHOCOLATE

to polsko-kanadyjski projekt elektroniczny pochodzący z Lublina założony w 2017 roku przez grupę przyjaciół (Victora Wisniowskiego, Marcina Pałkę, Piotra Cholewińskiego i Krzysztofa Wejmana). Ich obecne brzmienie, pomimo gitarowego debiutanckiego singla pozostawiającego szerokie pole do interpretacji, można określić jako energiczne indie z dużą domieszką elektroniki, w którym można odnaleźć inspiracje takimi zespołami jak The 1975, Disclosure, Everything Everything.

17.02.2018 | Trzeci Księżyc - Lokalne Bistro | Mały Rynek 1 | godz 20:00 - wstęp 10 zł w przedsprzedaży on-line (https://going.pl/chocolate-kazimierz) lub 15 zł stacjonarnie w dniu koncertu

ilość miejsc ograniczona - rezerwacje 502 722 432

EXXHIBITION - WYSTAWA MARCINA TYMIŃSKIEGO

Specjalnie na wystawę w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, która będzie stanowić podsumowanie obchodów jubileusz XX-lecia pracy artystycznej, przygotowana zostanie kolejna pula autorskiej biżuterii, a także innowacyjna hologramowa technika jej prezentacji

do 25.02.2018 | Gmach Główny Muzeum Nadwiślańskiego | Rynek 19 | wstęp 8 zł / 12 zł

WYSTAWA 'TADEUSZ MICHALAK – REALISTA CZY WIZJONER?'

Związany z Kazimierzem Dolnym, syn łukaszowca, ucznia Tadeusza Pruszkowskiego, Antoniego Michalaka, posiada w swoim dorobku szereg widoków miasteczka. Z bogatego dorobku artysty pokazujemy prace najwcześniejsze, z okresu studiów i te, które powstały ostatnio. Artysta zaskakuje różnorodnością formy i treści, wielokrotnie wprowadzając do swoich prac element zabawy i humoru.

do 08.04.2018 | Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp 8 zł/ 12 zł