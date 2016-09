Cykl warsztatów "Wszystko się ułoży" na Węglinie

Przed nami kolejna odsłona warsztatów Społecznej Pracowni Mozaiki - "Wszystko się ułoży". We wrześniu organizatorzy będą prowadzić działania na Węglinie.

"Wszystko się ułoży" to cykl warsztatów Społecznej Pracowni Mozaiki poświęconych przygotowaniu mozaik dla różnych części Lublina. Każda realizacja to efekt współpracy między Pracownią, instytucją kultury, zaproszonymi do współpracy artystami oraz mieszkańcami Lublina. W sierpniu projekt organizowany był w Domu Słów, gdzie pracowano nad Mozaiką dla Żmigrodu. W tym miesiącu organizatorzy przenoszą się na Węglin, a poszczególne wydarzenia odbywać się będą w tamtejszym Dzielnicowym Domu Kultury (ul. Judyma 2A).

W dniach 10-24 września odbywać się będzie zbiórka materiałów, które zostaną wykorzystane w mozaice: płytek glazurowych, ceramiki, talerzy czy luster. Stan techniczny przedmiotów nie ma znaczenia. Poszczególne warsztaty będą miały miejsce w dniach 10-11 oraz 22-24 września. Wernisaż wystawy podsumowującej projekt odbędzie się w niedzielę, 25 września. Warsztaty poprowadzi Hanna Radziejowska oraz członkowie Społecznej Pracowni Mozaiki.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Terminy spotkań:

10.09, godz. 11:00 – 13:00 – warsztaty dotyczące koncepcji mozaiki

11.09, godz. 16:00 – 18:00 – konsultacje projektu mozaiki

22.09, godz. 17:00 – 19:00 – otwarte warsztaty mozaikarskie, wspólne wykonywanie mozaiki

24.09, godz. 11:00 – 13:00 – prace montażowe

25.09, godz. 16:00 – wernisaż