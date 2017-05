Dni Animacji Kultury 2017 w Chatce Żaka

Dni Animacji Kultury to cykliczne wydarzenie organizowane w ACK „Chatka Żaka” przez studentów II roku Animacji Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Mają one na celu promocję działalności studentów-animatorów, kierunku Animacja Kultury, a przede wszystkim zachęcenie mieszkańców Lublina do aktywnego uczestniczenia w kulturze.



Miłośnicy teatru będą mieli okazję zapoznać się takimi przedstawieniami, jak "Postrzelona" w reżyserii Urszuli Kostrzewy, czyli monolog kobiety, żonglujący stadiami i rodzajami szaleństwa (8 czerwca, godz. 17) oraz spektakl taneczny "Liebe Macht Frei – Miłość Czyni Wolnym", który opowiada o miłości w trudnych czasach (9 czerwca, godz. 19).



Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci będą mogły poznać przygody Pięknej Belli i Bestii w przedstawieniu przygotowanym przez Naukowe Koło Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS (9 czerwca, godz. 10). Po spektaklu odbędą się warsztaty muzyczne, plastyczne i teatralne, które przybliżą młodym widzom tajniki pracy nad przedstawieniem.



Wśród dodatkowych atrakcji znajdą się m.in. pokazy iluzji Yasha Show, strefa planszówek, gdzie wszyscy chętni będą mogli pograć w gry bez prądu, strefa animacyjna czy Jam Session Unplugged, w którym będą mogli wziąć udział zainteresowani intrumentaliści i wokaliści.



Zwieńczeniem Dni Animacji będzie spektakl przygotowany przez samych organizatorów. Studenci II roku Animacji Kultury wystąpią na scenie i zaprezentują swoje najskrytsze tajemnice i talenty.



Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Zgłoszenia na warsztaty należy kierować na adres: akumcs2015@gmail.com.

Program:



Czwartek, 8 czerwca:



10:00-11:30 - Warsztaty z tańca towarzyskiego

11:00-14:30 - Warsztaty HANDMADE: Torba vs plecak.

13:00-15:30 - Warsztaty taneczne MODERN JAZZ

15:30-17:30 - Warsztaty IMPRO

17:00 "Postrzelona" - spektakl (Mała Sala Widowiskowa ACK Chatka Żaka)

19:00 Jam Session Unplugged (Teren zielony przed ACK Chatka Żaka)



Piątek, 9 czerwca:



11:00-12:30 Warsztaty plastyczne

11:00-12:30 Warsztaty muzyczne

13:00-16:00 Warsztaty teatralne z Przemysławem Buksińskim (warsztatyteatralne2017@gmail.com 19:00 Liebe mach frei – Miłość Czyni Wolnym – spektakl taneczny (Duża Sala Widowiskowa ACK Chatka Żaka)

20:00 Integracja Animacja - spektakl finałowy (Duża Sala Widowiskowa ACK Chatka Żaka)