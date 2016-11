Dusze rzewnie zapłakały. Zgromadzenie śpiewacze na cmentarzu przy ul. Lipowej

Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).

– Zaśpiewamy pieśni dotyczące śmierci, przemijania, marności świata oraz te o duszach w czyśćcu cierpiących. Zgromadzenie nie ma charakteru koncertu ani warsztatu ale będzie okazją do wspólnego zaśpiewania tradycyjnych pieśni towarzyszącym śmierci. Ze względu na długość pieśni bez problemu będzie można włączyć się we wspólny śpiew – zachęcają organizatorzy i czekają dziś przy kaplicy w centrum nekropolii.

Teksty będą dostępne na miejscu (za opłatę druku – 2 zł). Można też je dostać wcześniej w formie elektronicznej i samemu wydrukować (kontakt: lubelskikomitetpozegnalny@gmail.com).

Lubelski Komitet Pożegnalny jest grupą śpiewaków i śpiewaczek młodego pokolenia, którzy wykonują pieśni pogrzebowe w ich naturalnym kontekście. Komitet, jak informuje na swoim FB, jest rezultatem prowadzonych od 2014 roku przez Pawła Grochockiego warsztatów tradycyjnych pieśni pogrzebowych. Repertuar stanowią pieśni śpiewane od zgonu aż do złożenia ciała w grobie oraz pieśni o śmierci. Pochodzą one z tradycji przekazu ustnego (od śpiewaka pogrzebowego Jana Wnuka ze Zdziłowic) oraz są wynikiem rekonstrukcji archiwalnych nagrań (ze zbiorów KUL, UMCS i IS PAN), głównie z Lubelszczyzny. Teksty pieśni pochodzą ze śpiewników pogrzebowych oraz Śpiewnika Pelplińskiego.