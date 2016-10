„Dzieci Norwegii”. Spotkanie z autorem książki w Domu Słów

Książka Czarneckiego opowiada o problemach, z jakimi borykają się polskie rodziny w Norwegii. Pobyt w państwie słynącym z wysokich zarobków i rozwiniętego socjalu dla wielu Polaków kończy się rodzinną tragedią. Imigranci z biedniejszych krajów Europy w internecie nawzajem ostrzegają siebie przed Barnevernet, urzędem, który w teorii zajmuje się opieką nad dziećmi, w praktyce bardzo często odbiera je rodzicom pod byle pretekstem. „Polska matka mieszkająca w Norwegii pyta reportera, co mam robić. Zostać czy uciekać do Polski? Bo synek poskarżył się w szkole, że dała mu klapsa[...] Zderzenie polskiej mentalności z nordyckim państwem opiekuńczym to temat pełen pokus: tyle w nim emocji, frustracji i mitów. Aż się prosi o reportaż gniewny. Lecz Maciej Czarnecki wolałby zrozumieć, zanim się oburzy. Opisuje więc historie i uczucia swoich bohaterów, a sam sprawdza mity, te polskie – i te norweskie”– pisze na okładce książki Maciej Zaremba Bielawski.

Maciej Czarnecki ukończył prawo i antropologię kulturową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, jest dziennikarzem „Gazety Wyborczej”.