Europejskie Dni Dziedzictwa w regionie lubelskim

"Krajobraz dziedzictwa, Dziedzictwo krajobrazu" to hasło przyświecające tegorocznej, 25. już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. W regionie lubelskim w projekcje bierze udział aż 20 instytucji.



Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.



Lublin:



8 września w Filii nr 28 MBP w Lublinie (ul. Nadbystrzycka 85) otworzono wystawę fotografii amatorskiej Zofii Bordzyńskiej pt. "Folklor wsi lubelskiej". Ekspozycja ukazuje w przepięknych kadrach uroki lubelskiej wsi. Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 18 września.



Państwowe Muzeum na Majdanku (Droga Męczenników Majdanka 67) zaprasza na wernisaż wystawy i zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem, które będą miały miejsce podczas dwóch weekendów (9 i 16 września). Centralnym punktem będzie otwarcie wystawy "To były Dni Majdanka", przypominającej o Dniach Majdanka odbywających się w latach 1945-2015. - Zobaczymy fotografie i dokumenty ilustrujące nie tylko siedemdziesięcioletnią historię imprezy, ale również społeczny i polityczny kontekst, w jakim funkcjonowało Muzeum na Majdanku w okresie PRL i w pierwszych latach po jego upadku - zachęcają organizatorzy. Wernisaż wystawy będzie miał miejsce 16 września o godz. 12 w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM.



Z kolei spacery z przewodnikiem pozwolą zapoznać się z krajobrazem historycznym terenu byłego obozu i zachodzącymi w nim przez lata zmianami – zarówno tymi historycznymi, kulturowymi, jak i dotyczącymi upamiętnienia jego ofiar. Spacery odbędą się 9 września o godz. 11 i 16 września o godz. 13. Chęć udziału należy zgłosić telefonicznie (81 710 28 33) lub mailowo (centrum@majdanek.eu).



Atrakcji nie zabraknie również w Muzeum na Zamku. W weekend 9-10 września odbędą się m.in. rodzinne warsztaty "Średniowieczny Lublin. Jak wyglądała rezydencja króla i co pozostało po niej do dziś?". - Podczas zajęć wspólnie zwiedzimy najstarsze zabytki wzgórza zamkowego: romańską wieżę mieszkalno-obronną oraz Kaplicę Trójcy Świętej. Poznamy tajniki dawnego budownictwa obronnego i spróbujemy wyobrazić sobie jak mógł wyglądać średniowieczny Zamek Lubelski - zachęcają organizatorzy. Warsztaty odbędą się w sobotę i niedzielę o godz. 11. Zapisy pod nr. tel. (81) 537 96 37.



Uczestnicy będą mogli również zwiedzić wystawę "Impresje Kalifornijskie. Światło i kolor". Ekspozycja prezentuje dzieła autorstwa dwójki artystów: Ewy Matysek Mazur i Andrzeja Mazura, którzy w swojej twórczości inspirują się naturą i krajobrazami dwóch odległych państw: Polski i Stanów Zjednoczonych.



Z kolei w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 (ul. Bernardyńska 14a) zaprezentowana zostanie wystawa pt. "Lublin z Czwartku". Będzie można zobaczyć fotografie, mapy, plany i rysunki, które zobrazują zmiany w krajobrazie Lublina widzianym z czwartkowego wzgórza i zmiany funkcji tego obszaru oraz plany dla następców. Szczególnie z ostatnich 80-90 lat, czyli okresu życia Seniorów Lublina. Wystawie nie będą towarzyszyły spotkania, wernisaże, prezentacje tylko miejsce na czwartkowym wzgórzu i osobiste interakcje z lubelskim krajobrazem.



Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.



Pozostałe miejscowości w regionie:



Borki:



10 września - Szybuje wzrok za kluczem czapli



Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej



Ciecierzyn:



15 września - Lasy Kozłowieckie wczoraj i dziś



Organizator: Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie



Gołąb:



15-17 września - Magia Gołębia



Organizatorzy: GOK w Puławach z/s w Gołębiu, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Gołębiu, Parafia Rzymskokatolicka w Gołębiu



Gościeradów:



10 września / Źródliska w Łanach - Krajobraz dziedzictwa gminy Gościeradów



Organizator: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów



Górecko Kościelne:



16 września - Plener krajoznawczo-historyczny



Organizator: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju



Hrud:



10 września - Lecą paździory



Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska



Kozłówka:



9-10 września: Land Art Park Kozłówka – Lubartów



Organizatorzy: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Fundacja Trzy Talenty



Krasienin:



14 września - Stąd nasz ród…



Organizator: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie



Niedrzwica:



10 września - Niedrzwicki krajobraz artystyczny



Organizator: GOKSiR w Niedrzwicy Dużej



Puławy:



6, 21-22 września - Krajobraz dziedzictwa Puław



Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN



9-16 września - Na tropie dawnego krajobrazu Puław



Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach



11-12 września - Dziedzictwo kulturowe Puław



Krajobrazy mojego miasta / BM w Puławach filia nr 2, Czytanie krajobrazu / BM w Puławach filia nr 5



12 września - Krajobraz dziedzictwa Puław / BM w Puławach



14 września - Dziedzictwo kulturowe Świątyni Sybilli / BM w Puławach, Krajobraz dziedzictwa Puław/ BM w Puławach, Zabytek w krajobrazie / BM w Puławach filia nr 3



14-15 września - Zabytki Puław / BM w Puławach filia nr 4



15 września - Kartki z dziejów Puław / BM w Puławach filia nr 4



Organizator: Biblioteka Miejska w Puławach



Rokitno:



9-10 września - Gmina Rokitno – moja mała ojczyzna



Organizator: Gimnazjum w Rokitnie



Wola Osowińska:



16 września - Pod zielonym dębem



Organizator: Grupa Wokalna „Siew”



Zamość:



1-30 września - Roztoczański Park Narodowy – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe



Organizator: Książnica Zamojska im. S.K. Zamoyskiego



Żmijowiska:



10 września - Słowiańskie Babie Lato



Organizator: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – Oddział Grodzisko Żmijowiska