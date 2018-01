Ferie 2018: Pomysły i propozycje od A do Z

To prawdziwe feryjne last minute. Zapisy na bezpłatne zajęcia w większości miejskich i gminnych instytucji kultury już dawno się skończyły. Ale są miejsca gdzie organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych albo jeszcze w weekend można rezerwować miejsca. Nie brakuje też płatnych propozycji różnych form spędzenia wolnego czasu dla dzieci lub całych rodzin. Co, gdzie, za ile i kiedy...

BIAŁA PODLASKA

• Sztuka i ferie

Ferie zimowe z Bialskim Centrum Kultury (ul. Brzeska 41) zaczynają się jutro o godz. 16 Balem Królowej Zimy – impreza biletowana (5 zł płacą dzieci, 10 zł dorośli). Na 30 stycznia zaplanowano tu „Śpiewajmy i Grajmy Mu” finał I Przedszkolnego Przeglądu Jasełek i Przedstawień Bożonarodzeniowych.

• Klub Kultury Eureka zaprasza między innymi na „Lazurowego Kota” – otwarte zajęcia koła plastycznego, turniej gier, Akademię Przedszkolną czy konkurs plastyczny.

• Klub Kultury Scena organizuje „Kuferek z pomysłami” – zajęcia rękodzieła dla dzieci starszych i młodzieży od 12 lat; zajęcia z grami planszowymi, będą tu otwarte zajęcia żonglerskie dla dzieci i młodzieży,

• Klub Kultury Piast zaprasza na otwarte warsztaty wokalne dla przedszkolaków, starszych dzieci i młodzieży,

• BCK (ul. Warszawska 11) organizuje warsztaty interpretacji wokalnej dla młodzieży od 13 lat z przygotowaniem wokalnym, 1 lutego zaplanowano pisanie monodramu i pisanie tekstu kabaretowego w czasie otwartych zajęć literackich dla młodzieży, będą zajęcia otwarte z tańca ludowego, baletu czy modern/show dance. Zajęcia otwarte organizuje też koło plastyczne Gwasz.

Organizatorzy zapewniają, że nie trzeba się na zajęcia zapisywać, instruktorzy będą je prowadzić bez względu na ilość. Na stronie www.bckbialapodlaska.pl jest szczegółowy program wszystkich wydarzeń przygotowanych w ramach „Sztuka i ferie 2018”.

CHEŁM

• Wśród książek

Biblioteka Publiczna Filia nr 2 ChBP, ul. Zachodnia 31. 29 stycznia, godz. 10 – Poznajmy Baymaxa, sympatycznego robota osobistego, który nawiązuje bliską więź z młodym geniuszem robotyki Hiro Hamadą. - projekcja bajki animowanej „Wielka Szóstka”. 2 lutego, godz. 10 – Książka moim przyjacielem – opracowanie książki krok po kroku, „Zgadnij, jaki to tytuł” - prezentacja zdjęć, wspólne czytanie książki „Łatek gagatek”. 6 lutego, godz. 10 – Spiżarnia pełna orzechów to marzenie każdej wiewiórki, przekonajmy się czy każde się spełnia - projekcja bajki animowanej „Gang Wiewióra”. 9 lutego, godz. 10 – wspólne zabawy z biblioteką – rebusy, łamigłówki, gry, wierszyki łamijęzyki. Wydarzenia dla uczestników w wieku 7-12 lat, więcej informacji – 82 563 31 71

• Biblioteka Główna, ul. Partyzantów 40 - 30 stycznia, godz. 11 - „Kosmiczna podróż” - zajęcia edukacyjno-techniczne dla dzieci. 31 stycznia, godz. 11 - projekcja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym „Bociany”. 1 lutego, godz. 11 - „Od papirusa do e-booka” – historia książki – warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci. 2 lutego, godz. 11 - projekcja bajki dla dzieci w wieku szkolnym „Epoka lodowcowa”. 6 lutego, godz. 11 - „Malowane piaskiem” – zajęcia plastyczne dla dzieci. 7 lutego, godz. 11 - projekcja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym „Smerfy 2”. 8 lutego, godz. 11 -„Łamigłówki dla mądrej główki” - gry planszowe dla dzieci. 9 lutego, godz. 11 - projekcja bajki dla dzieci w wieku szkolnym „Sing”. Wydarzenia dla uczestników w wieku 3-12 lat, więcej informacji – 82 564 55 29

• Muzeum Ziemi Chełmskiej

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne ale obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca – tel. 82 565 26 93

Uczestnicy – przedszkolaki i uczniowie klas początkowych szkoły podstawowej dowiedzą się miedzy innymi jak wyglądał karnawał w dawnych czasach, zrobią z papieru i bibuły kolorowy kotylion.; Będą układać portret kobiety według obrazu Simona Mondzaina. Osoba, która pierwsza ułoży prawidłowo kompozycję otrzyma nagrodę; Poznają zwyczaje purimowe a inspiracją do poznania żydowskich zwyczajów będzie wystawa „Chełmscy Żydzi”; Starsi uczestnicy zajęć poznają historię dawnej unickiej kaplicy Świętego Mikołaja, zwiedzą wystawę „Światłem miłości, sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej”; wezmą udział w warsztatach plastycznych prowadzonych w technice kolażu i rysunku.

• Sztuki i pokusa

Chełmski Dom Kultury Zaprasza na zajęcia i warsztaty. Otwarta Pracownia Sztuk Wszelakich, 29 stycznia - 9 lutego, godz. 12 – 1 I grupa, 13-14 II grupa.

29 stycznia - pracownia plastyczna, 30 i 31 stycznia – rękodzieło, 1 lutego - taniec ludowy, 2 lutego - pracownia plastyczna, 5 lutego - animacje z Galerią Dziecięcą Pokusa, 6 lutego - zajęcia rytmiczno – muzyczne, 7 lutego - maraton gier z Galerią Dziecięcą Pokusa, 8 lutego - zajęcia muzyczne i teatralne, 9 lutego - animacje z Galerią Dziecięcą Pokusa.

Zajęcia dla dzieci od 5 roku, prowadzą instruktorzy. Wstęp bezpłatny. Zapisy: recepcja ChDK.

• Zimowe Warsztaty Musicalowe. 5-9 lutego, godz. 10 – 15. Prowadzenie: Jacek Wazelin (taniec), Kamil Dominiak (wokal), Adrian Wiśniewski (teatr). Zajęcia w grupach wiekowych: 9 - 11 lat i 12 - 15 lat oraz dla dorosłych (zajęcia popołudniowe). Liczba uczestników ograniczona. Zapisy wyłącznie w ChDK. Zajęcia odpłatne. Zgłoszenia agnieszka.pozniak@chdk.chelm.pl

• Filmowe Ferie z ChDK. Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży w sali widowiskowej ChDK: 29 stycznia, godz.10 „Bardzo Fajny Gigant”, 30 stycznia, godz.10 „Kacper i Emma jadą w góry”, 31 stycznia, godz.10 „Niedoparki”, 1 lutego, godz.10 „Mój przyjaciel orzeł”, 2 lutego, godz.10 „Miłość pisana Braillem”, 5 lutego, godz.12 „Wicher - Dzikie konie”, 6 lutego, godz.12 „Pan Żaba”, 8 lutego, godz.12 „Traktorek Florek”, 9 lutego, godz.12 „Był sobie pies”.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie ChDK.

• Teatralne Ferie z ChDK. 7 lutego, godz. 10 - „A niech to gęś kopnie!”. Spektakl w wykonaniu Teatru Ziemi Chełmskiej. Wstęp: 10 zł. Dla dzieci od 5 roku życia.

GOŁĄB

• Tu najmłodsi w Ośrodku Kultury będą mogli poznać podstawy gry na instrumentach klawiszowych, pobawić się w teatr, śpiewać karaoke, obejrzeć spektakl kukiełkowy i wziąć udział w karnawałowym balu z nagrodami.

HORODŁO

• Ośrodek Kultury organizuje półkolonie od 29 stycznia do 10 lutego. W programie nauka udzielania pierwszej pomocy, ferie z językiem angielskim, wycieczka do Nadleśnictwa Strzelce, przygotowywanie kartek walentynkowych, karaoke, warsztaty kulinarne i bal karnawałowy.

KAZIMIERZ DOLNY

• Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki zachęca do udziału w zajęciach plastycznych o tematyce baśniowej. Dzieci poznają m.in. legendę o kazimierskim kogucie i odwiedzą Muzeum Nadwiślańskie. Obowiązują zapisy.

KRAŚNIK

• Tańczymy i gramy

Centrum Kultury i Promocji Będzie tu można wziąć udział w zajęciach tanecznych, warsztatach plastycznych i pograć w planszówki. Będą też zajęcia z robotyki dla dzieci w wieku od 10 lat (w piątki). To jedyne zajęcia, na które obowiązują wcześniejsze zapisy (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc). Podczas ferii CKiP w Kraśniku przygotował też specjalną ofertę kinową (poniedziałek, środa i piątek). Zajęcia organizowane w CKiP są darmowe.

Bilety na filmy będą w cenie 5 zł. 29 stycznia „Bardzo fajny gigant”; 31 stycznia „Był sobie pies”; 2 lutego „Balerina” ; „Gang wiewióra”; 7 lutego „Potworna rodzinka”; 9 lutego „Mała wielka stopa”.

LUBLIN

• Ferie z robotami

Roboty ze sztuczna inteligencją, interaktywne gry, warsztaty robotyki. To tylko niektóre atrakcje, które przygotowały na ferie Tarasy Zamkowe. Od jutra do 11 lutego w ramach „Ferii z Robotami” będzie można zobaczyć interaktywne roboty humanoidalne, wyposażone w sztuczną inteligencję, którymi każdy będzie mógł sterować. W lubelskim centrum handlowym zainstalowany zostanie również labirynt, w środku którego znajdować się będą dwie kule sphero - roboty sterowane smartfonem. Na miłośników innowacyjnej rozrywki czekać też będzie Knoocker, czyli interaktywna ścianka pozwalająca na grę dowolną piłką. To połączenie sportu z grami komputerowymi.

Będą też warsztaty dla dzieci w wieku 5 – 7 lat z klockami LEGO wyposażonymi w elektroniczne silniki i czujniki. Będą też zajęcia z robotyki dla starszych dzieci i dorosłych, na których będzie można nauczyć się konstruowania robotów z klocków LEGO. Będzie można zbudować łaziki marsjańskie, roboty sumo, a także roboty zwiadowcze.

Wszystkie atrakcje w ramach „Ferii z Robotami” odbędą się na poziomie 0, w godz. 10 – 18.

• Studio Tańca UDS

Specjalną ofertę na ferie przygotowało Studio Tańca UDS. Z propozycji mogą skorzystać nie tylko podopieczni UDS, ale też dzieci i młodzież, którzy na zajęcia w czasie roku szkolnego nie chodzą. W ferie zajęcia są dłuższe, trwają 2 godziny zegarowe. Taki dwugodzinny trening kosztuje 30 złotych.

W pierwszym tygodniu ferii zajęcia będą odbywać się tylko w UDS-ie w galerii Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b, zaś w drugim tygodniu ferii tylko w UDS-ie na ul. Pana Balcera 6a (nad Stokrotka). Można zapisać się nie tylko na zajęcia hip-hop. Będzie też grupa baletowa i jazzowa.

Szczegóły na stronie internetowej uds.lublin.pl

• Gry bez prądu

Jutro zaczyna się w Centrum Spotkania Kultur Festiwal gier planszowych i karcianych - Board Mania. Tradycyjnym i podstawowym punktem programu jest tak zwany „Games Room”, który będzie działał przez cały festiwal, do 11 lutego w godz. 12-20. Każdy, kto odwiedzi w tym czasie foyer sali koncertowej CSK będzie mógł skorzystać z olbrzymiej, bo liczącej sobie kilkaset tytułów, biblioteki gier. W zabawie mogą uczestniczyć całe rodziny i dzieci, którymi w dziale Board Mania Kids zaopiekuje się Fundacja TRACH. Nieodpłatnie do dyspozycji graczy będą tytuły z takich wydawnictw, jak Bard, Egmont, Games Factory, Spell Games i wiele innych.

W programie panele dyskusyjne i prelekcje. Uczestnicy spotkań dowiedzą się m.in. jak stworzyć prototyp gry planszowe oraz będą mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach. 2-4 lutego odbędzie to „48 godzin z planszówkami” - maraton gier trwający od godziny 20 w piątek do godziny 20 w niedzielę. W zabawie mogą brać udział uczestnicy w różnym wieku. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Zapisy, informacje, szczegółowy program na facebookowym fanpage’u Board Manii #5

• Karate gratis

Zapoznanie z podstawami karate i unikatowymi elementami kultury japońskiej, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, konkursy z nagrodami. Dla najlepiej ćwiczących przewidziane są certyfikaty. To program zajęć otwartych dla dzieci i młodzieży (osób niećwiczących- początkujących). Organizatorzy zapraszają do: Akademia Karate „Dojo Globus” (ul. Kazimierza Wielkiego 8) i Akademia Karate „ Dojo Gala” (ul. Fabryczna 2) poniedziałek - czwartek w godzinach 10.00-12.00. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy na adres e-mail: lublin.karate@wp.pl. Więcej informacji na www.lublin.karate.pl.

• Mania Skakania

Codziennie od godz. 9 do 21 można korzystać z atrakcji w parku trampolin przy ul. Krochmalnej 13i. Siedem dni w tygodniu czynna jest też sala zabaw i park linowy. Ceny biletów rozpoczynają się od 15 zł. Rezerwacja miejsc odbywa się poprzez stronę internetową maniaskakania.pl

• Sky Park

Sky Park to park wspinaczkowy. Oferta Sky Parku skierowana jest zarówno do osób początkujących jak też stałych bywalców ścian. Sky Park funkcjonuje w mieście w dwóch lokalizacjach w galeriach Olimp i Felicity.

Ścianka wspinaczkowa w Olimpie jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 10-20. Z kolei ścianka wspinaczkowa w Felicity od poniedziałku do czwartku jest otwarta w godz. 12-20, a w ostatnie trzy dni tygodnia od 10 do 20.

Podczas ferii specjalnie dla dzieci przygotowano zabawy integracyjne i edukacyjne.

Cena za 1,5 godziny (poniedziałek-czwartek) wynosi 15 zł (każda kolejna godzina 8 zł), zaś w dniach piątek – niedziela – 17 zł/1,5 godziny (każda kolejna godzina 9 zł).

Szczegóły na stronie internetowej skypark.net.pl.

• Lodowisko Icemania

Bilety wstępu na miejskie lodowisko przy Al. Zygmuntowskich tradycyjnie drożeją na czas ferii, z cennika znika wtedy oferta „no limit”. Bilet 60-minutowy normalny będzie kosztować 14 zł, natomiast za 60-minutowy rodzinny (dla jednego rodzica i jednego dziecka do lat 18) zapłacimy 19 zł.

Wypożyczenie łyżew to koszt 8 zł, wypożyczenie kasku kosztuje 3 zł, a za pingwina plus kask płaci się 5 zł. Ostrzenie łyżew kosztuje 13 zł.

• Skate Town

Poza owalnym torem do jazdy, wrotowisko przy ul. Krochmalnej 13 H to także strefa odpoczynku z kanapami i strefa gastronomiczna. Na miejscu można wypożyczyć wrotki (w rozmiarach od 30 do 45). Są też instruktorzy jazdy. Bilet ulgowy (za 55 minutową sesję) – 10 zł (od poniedziałku do czwartku), 15 zł (piątek – niedziela). Bilet normalny (za 55 minutową sesję) – 15 zł (od poniedziałku do czwartku), 20 zł (piątek – niedziela)• Każda kolejna sesja – dopłata w wysokości 5 zł • Wypożyczenie wrotek – 5 zł (jednorazowa opłata niezależnie od czasu spędzonego na torze).

Szczegóły na stronie internetowej skatetown.pl, tu też rezerwacja miejsc.

• Kompleks Aqua Lublin

Mniej płacą ci, którzy przychodzą w dni powszednie, w weekendy jest drożej. Jeżeli ktoś chce korzystać tylko z basenów, wyda na bilet mniej. Więcej zapłacą osoby, które chcą skorzystać także z saunarium.

Same baseny: od poniedziałku do piątku za 75-minutowy bilet normalny płacimy tu 21 zł, a za ulgowy 16 zł. Bilety 180-minutowe są w cenie 42 zł, ulgowe po 33 zł.

W przypadku biletów rodzinnych, za 75-minutowy dla osoby dorosłej trzeba zapłacić 18 zł, za 180-minutowy 35 zł, zaś ceny biletów dla dzieci wynoszą odpowiednio 12 i 24 zł.

Wszystkie powyższe ceny są zmniejszone o połowę w promocji „happy hours”, która obowiązuje do godz. 16. Nie będzie to dotyczyć biletów „no limit” w cenie 54 zł za normalny, 36 zł za ulgowy, 47 zł za rodzinny dla dorosłego i 31 zł za rodzinny dla dziecka.

W soboty, niedziele i święta za 75-minutowy bilet normalny płaci się 23 zł, a za ulgowy 17 zł. Bilety 180-minutowe są w cenie 46 zł, a ulgowe po 35 zł.

75-minutowy bilet rodzinny dla osoby dorosłej kosztuje 20 zł, a dla dziecka 13 zł. Natomiast za 180-minutowy bilet rodzinny dla dorosłego zapłacimy 37 zł, a dla dziecka 25 zł.

Bilet „no limit” normalny jest w cenie 59 zł, ulgowy za 39 zł, rodzinny dla dorosłego 49 zł, a rodzinny dla dziecka 35 zł.

Baseny i saunarium: W dni powszednie za 75-minutowy bilet normalny płaci się 25 zł, a za ulgowy 20 zł. Natomiast na bilet 180-minutowy normalny trzeba wydać 50 zł, a na ulgowy 39 zł. Bilety „no limit” są w cenie 77 zł za normalny i 66 zł za ulgowy.

W weekendy i święta za 75-minutowy bilet normalny płacimy 27 zł, a za ulgowy 21 zł. Natomiast na bilet 180-minutowy normalny trzeba wydać 54 zł, a na ulgowy 41 zł. Bilety „no limit” są w cenie 79 zł za normalny i 69 zł za ulgowy.

• Centrum przy Łabędziej

Do kompleksu basenów można wejść na godzinę za 14 zł, a na dwie godziny za 26 zł. To ceny biletów normalnych. Za bilety ulgowe trzeba płacić 10 za godzinę lub 18 zł za dwie.

Bilety rodzinne dla dorosłych są w cenie 13 zł (godzinny) oraz 24 zł (dwugodzinny), natomiast dla dziecka odpowiednio 8 i 14 zł.

Od poniedziałku do piątku (od godz. 10 do 15) obowiązuje promocja. W tym czasie bilet normalny godzinny kosztuje tutaj 10 zł, a dwugodzinny 17 zł, natomiast bilet ulgowy odpowiednio 8 i 13 zł. Najmniej zapłacą seniorzy po 60. roku życia, którzy za bilet godzinny zapłacą

7 zł.

Cennik biletów wstępu do basenów oraz saun jest o wiele mniej skomplikowany. Godzinny normalny jest w cenie 18 zł, a ulgowy za 14 zł. Dwugodzinny normalny za 34 zł, a ulgowy za 26 zł.

• Do wnętrza obrazu

30 stycznia o godz.18.00 w Oratorium Centrum Kultury otwarcie interaktywnej wystawy dla dzieci. Autorzy prac to między innymi m.in. Tomasz Bielak, Seweryn Chwała, Magdalena Łata, Paweł Korbus, Kamil Stańczak, Sławomir Toman i artyści zaprzyjaźnieni: Oliwia Beszczyńska, Kamila Czosnyk, Zofia Kiciński. Ważną częścią ekspozycji stanowi multimedialny mapping przygotowany specjalnie na wystawę przez Barta Wolniewicza. Prace można dotknąć lub przemalować. Wystawę można zwiedzać w soboty i niedziele od 16.00 do 18.00 a we wtorki, czwartki i piątki od 17.00 do 19.00. Wystawie towarzyszą bezpłatne warsztaty: 4 lutego o godz. 16.00, 6 lutego o godz. 17.00, 20 lutego o godz. 17.00. Zapisy w kasie Centrum Kultury (tel. 81 466 61 40).

PUŁAWY

• Aktywnie i tanio!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do korzystania z lodowiska i basenu, gier w hali sportowej oraz turniejów. Podczas ferii dzieci i młodzież będą mogły niemal za darmo korzystać ze sztucznego lodowiska. Uczniowie, za okazaniem legitymacji za wejścia na lód zapłacą symboliczną złotówkę.

Tyle samo zapłacą za wejścia na krytą pływalnię przy al. Partyzantów (w godz.12 i 13).

• W pierwszym tygodniu ferii (od 11:30 do 13:00) czekać będą na nich również gry i zabawy w hali sportowej MOSiR. Z kolei w drugim tygodniu zimowej laby młodzi miłośnicy sportu będą mieli okazję wziąć udział w kilku turniejach (koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy) oraz wziąć lekcję tenisa ziemnego. Zaplanowano również zawody narciarskie i snowboardowe, które odbędą się już w najbliższą sobotę (27 stycznia) o godz.10:00 na stoku w Parchatce.

• Magia i atrakcje

Biblioteka Miejska zaprasza. Różnorodne zajęcia czytelnicze przygotował oddział przy ul. Głębokiej oraz jego filie. Ten pierwszy, dla przykładu, zaprasza do udziału w „poszukiwaniu zaginionych ogrodów Edenu”, „starożytne igrzyska”, „oswajanie mitycznych stworów” czy lekcje „magii praktycznej”. Z kolei w filii nr 4 na os. Włostowice, dzieci zamienią się w małych detektywów „na tropie literatury”. Większość tego typu bezpłatnych zajęć odbędzie się w godz. 10.00-12.00/13.00.

• Balony i teatr

Puławski Ośrodek Kultury, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (w związku z remontem Domu Chemika) zaprasza na zajęcia w większości płatne i limitowane. W programie ferii znalazły się m.in. spotkania ze sztuką ludową, warsztaty balonowe, teatralne, literackie (po 5 zł za udział) oraz filmy-niespodzianki (za darmo, na zapisy). Zaplanowano również m.in. przedstawienie „Jaś i Małgosia” (7 zł, zapisy), a także warsztaty aktorskie (20 zł) oraz wokalne (30 zł) dla młodzieży. Te ostatnie będą odbywały się w sali teatralnej parafii MB przy ul. Kowalskiego.

Zapisy: trzeba dzwonić do POK (81 886 20 24).

ŚWIDNIK

• Towarzysko na parkiecie

Miejskie Ośrodek Kultury w czasie ferii organizuje warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży 30 stycznia i 5 lutego. Będą prowadzone w dwóch grupach. Dzieci w wieku 7-11 lat będą mieć zajęcia w godz. 9 – 10.30. Zaś osoby w wieku 12 lat i więcej w godz. 10.30 – 12. Warsztaty są bezpłatne. Jeden uczestnik może brać udział tylko w jednym terminie warsztatów. Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy pod numerem tel. 81 468 67 80, kom. 500 348 939 w godz. 8 – 16 (Magdalena Mróz).

• Spotkanie z iluzjonistą

MOK 30 stycznia i 6 lutego organizuje spotkanie z iluzjonistą – Michałem Zaorskim. Pokaz w sali widowiskowej rozpocznie się o godz. 10. Bilety na występ iluzjonisty kosztują 5 zł. Można je kupić w kasie Kina LOT.

Kontakt w sprawie rezerwacji biletów grupowych: Magdalena Mróz (magdalenamroz@mok.swidnik.pl), tel. 500 348 939, 81 468 67 80.

• Kino LOT

Podczas ferii zimowych w świdnickim kinie dzieci będą mogły oglądać filmy nie tylko po południu, ale także rano. 31 stycznia o godz. 10 wyświetlony zostanie film „Fernando” (2D/dubbing). Natomiast 7 lutego, także o godz. 10 będzie można obejrzeć film „Gnomy rozrabiają” (2D/dubbing).

Repertuar i cennik biletów dostępne są na stronie internetowej mok.swidnik.pl (w zakładce Kino LOT).

• Basen

Basen przy Szkole Podstawowej nr 5 w okresie ferii zimowych będzie otwarty w godz. 10-14 i 17-21. Od godz. 10 do 14 dzieci będą mogły z niego korzystać płacąc za godzinę 2 złote. Pozostałe bilety zgodnie z cennikiem.

• Lodowisko

Specjalna oferta będzie też obowiązywać na lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 5. W czasie ferii świdnicka ślizgawka będzie czynna dla wszystkich od godz. 10. Będzie można jeździć do godz. 14, a następnie po przerwie od godz. 16 do godz. 20. W czasie ferii bilet ulgowy będzie tańszy i kosztuje 2 złote za godzinę jazdy.

TERESPOL

• Gramy i drukujemy

W Miejskim Ośrodku Kultury na zajęcia zaprasza pracownia plastyczna (sitodruk, foamiran na gorąco), pracownia tkacka. Będą też zajęcia sportowe - piłka nożna. Zaplanowano też turnieje sportowe. 3 lutego wyjazd dzieci z klas 0, I szkoły podstawowej na feryjny turniej piłki nożnej do Krzewicy, 4 lutego Halowe mistrzostwa okręgu w piłce nożnej klas IV-VI - w godzinach – 9.00-15.00 a Halowa liga piłki nożnej dla dorosłych – 15.00-20.00. 10 lutego Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci z klas I-III – 9.00-14.00, 11 lutego Turniej piłki siatkowej dla szkół średnich – 9.00-13.00 i Halowa liga piłki nożnej dla dorosłych – 13.00-17.00.

• Wycieczki: 30 stycznia do Janowa Podlaskiego: w programie: zwiedzania zamku, pobyt na basenie, przejazd wozami konnymi do stadniny koni, zwiedzanie stadniny z przewodnikiem, wspólne ognisko z kiełbaskami. Koszt - 70 zł/osoba; 7 lutego wycieczka do Siedlec: w programie: spektakl ,,O pilocie, który zgubił skarb a znalazł przyjaciół”, pobyt w Parku Wodnym, obiad w restauracji. Koszt - 70zł/osoba; 10 lutego wycieczka do Brześcia (Białoruś): W programie: zabawy na lodowisku, zwiedzanie miasta. Koszt - 100zł/osoba.

WERBKOWICE

• Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna organizuje „Ferie z plecakiem” (w poniedziałki, środy, piątki w godz. 11.00 –13.00 ).

W programie zajęcia integracyjne, plastyczne, kulinarne i ruchowe oraz wycieczki do kina i na kulig.

ZAMOŚĆ

• Między nami Eskimosami

To tytuł zabaw dla dzieci w Galerii Twierdza. Od jutra do 11 lutego, w godz. 11-17 na chętnych czekać będą zimowe zabawy w igloo. W programie układanie puzzli, gry planszowe i logiczne oraz kącik plastyczny dla najmłodszych.

W niedzielę, 28 stycznia w godz. 11-18 zorganizowane zostaną dodatkowo warsztaty artystyczne „Bałwanki - Przytulanki” z szycia bałwanków ze skarpetek, guzików i sznureczków, a 4 lutego, w godz. 11-18 z malowania szkolnych worków na buty. 27 i 28 stycznia, a także 3 i 4 lutego oraz 10 i 11 lutego w Galerii Twierdza zorganizowane zostaną warsztaty z robotyki, a w niedzielę 11 lutego (w godz. 15-17) odbędzie się bal przebierańców z konkursem na najbardziej kreatywny strój.

• Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”

Zaprasza młodych widzów na ferie w kinie. We wtorki, środy i czwartki w czasie ferii o godz. 10.30 odbędą się projekcje bajek poprzedzone konkursami. Obowiązują bilety (12 zł). W programie: „Tedi i mapa skarbów” (30 stycznia oraz 1 lutego), „Gnomy rozrabiają” (31 stycznia i 7 lutego), „Pszczółka Maja: miodowe igrzyska” (6 i 8 lutego)

Gośćmi specjalnymi przy pokazach będzie Robonauka.pl, Ogród Zoologiczny im. S. Milera w Zamościu oraz Centrum Helen Doron.

• Warsztaty rękodzieła w pracowni artystycznej Joanny Patron w Zamościu (ul Bazyliańska 19) od 29 stycznia do 2 lutego oraz 5-9 lutego. Uczestnicy zajęć nauczą się m.in. wykonywać pudełka mix-media, anioł decoupage oraz zimną porcelanę. Zapisy pod tel. 797 396 777, a koszt w cyklu zajęć to 145 zł.

• Bal na początek

Zamojski Dom Kultury - placówka przy ul. Partyzantów 13 zaprasza w niedzielę, 28 stycznia w godz. 16.00-18.00 na Bal Karnawałowy dla całych rodzin przy muzyce na żywo. Bilety w cenie 5 zł można kupić w sekretariacie ZDK. 5 i 6 lutego w ZDZ bezpłatne warsztaty dla młodzieży poprowadzą członkowie Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Uczestnicy spotkania powinni mieć aparat fotograficzny i laptop. Liczba miejsc ograniczona, zapisy trwają do poniedziałku, 29 stycznia; sekretariat@zdk.zamosc.pl, tel. 84 6392021

Z kolei od 5 do 9 lutego, w godz. 13.00-15.00 trwać będą zajęcia Mini Lab, czyli 10-godzinny kurs eksperymentowania dla dzieci w wieku 6-12 lat. Koszt udziału w zajęciach to 190 zł, (175 zł przy zapisie z koleżanką/kolegą), zapisy: tel. 576 090 044, miniLab.tomaszow@gmail.com.

Tylko do najbliższego poniedziałku zapisywać można się na bezpłatne warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży z przygotowania filcowych breloczków oraz na trzydniowe teatralne ferie dla dzieci w wieku 6-9 lat i warsztaty podstaw rysunku dla młodzieży w wieku 10-14 lat.. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy tel. 84 6392021)

• Poluj na etnoferie

Muzeum Zamojskie - placówka z ul. Ormiańskiej 24 zaprasza na spotkania etnograficzne, historyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty w zabytkowych salach Muzeum Zamojskiego. W programie m.in. pokazy multimedialne i warsztaty artystyczne. Zapisy telefonicznie tylko do niedzieli, 28 stycznia dla grup zorganizowanych tel. 883 375 571. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w spotkaniu „Etnoferie – stroje, haft, zabawki ludowe”, „Z wizytą u hetmana Jana”, „Obrzędy zimowe na Zamojszczyźnie”, „Jak dziś zostać kolędnikiem?”, „Dlaczego „króla” do chaty wnoszono?” oraz „Ozdoby w ubiorze społeczności gockiej ( I -IV w. n.e.).

• Arsenał Muzeum Fortyfikacji i Broni

Przy ul. Zamkowej 2 będzie cykl otwartych spotkań, które będą organizowane od 30 stycznia do 9 lutego w wybranych obiektach muzeum. Za udział w godzinnych zajęciach rozpoczynających się o godz. 11 trzeba będzie zapłacić 3 zł. Obowiązują zapisy - zgłoszenia należy kierować na adres: edukacja@muzeumarsenal.pl lub tel. 606 845 759. W programie m.in. Skąd się wzięły czołgi?, Świat Zmysłów, Od grodów po bunkry, Skąd się wzięły samoloty?

• Ferie z humorem

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (ul. Kamienna 20) zaprasza na cykl zajęć przeznaczonych dla dzieci w wieku szkolnym. W programie znajdzie się m.in.: czytanie książek, zajęcia plastyczne, konkursy literackie, czytelnicze i plastyczne inspirowane czytanymi tekstami, układanie puzzli, zagadki i gry edukacyjne, zabawy ruchowe, prezentacje multimedialne, inscenizacje, tworzenie gier planszowych i zabawek z materiałów do recyklingu. Zajęcia prowadzone będą w Książnicy Zamojskiej oraz w 5. filiach bibliotecznych.

• Tańszy sport

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu (ul. Królowej Jadwigi 8) podczas ferii zimowych będzie można skorzystać z promocyjnych biletów ulgowych dla klientów indywidualnych w cenie 5 zł (za pierwsze 60 min) w godz. 8.00 - 16.00 (dla dzieci i młodzieży) oraz promocyjnych biletów ulgowych bez limitu czasu dla klientów indywidualnych w cenie 8zł – w godz. 8.00 - 16.00 (dla dzieci i młodzieży).

ŻYRZYN

• Ośrodek Kultury oddaje do dyspozycji dzieci i młodzieży m.in. bilard, piłkarzyki i gry planszowe. Zaplanowano również zajęcia muzyczne, czytanie bajek dla dzieci, pieczenie ciastek, czy tworzenie karnawałowych masek.