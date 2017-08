Festiwal Baniek Mydlanych na Felinie

W sobotę będzie Ogólnopolski Festiwal Baniek Mydlanych. To już trzecia edycja akcji, która – jak reklamują organizatorzy - bawi całe pokolenia.

Ogólnopolski Festiwal Baniek Mydlanych 5 sierpnia o godz. 13.00 rozpocznie się na parkingu centrum handlowego Atrium Felicity (od strony al. W. Witosa).

- Festiwalowi towarzyszyć będzie pozytywna atmosfera, prowadzone animacje i konkursy są pełne lekkości, koloru, fantazji i wyzwalają kreatywność, zaś głównym atutem zabawy jest rodzinna, międzypokoleniowa integracja – mówi Marika Żołądek-Banaś z ITBC Communication.

Uczestnicy zabawy otrzymają zestawy niezbędne do wspólnej zabawy – płyn do ogromnych baniek oraz akcesoria do ich puszczania.

- Natomiast, ze względu na duża liczbę uczestników, zachęcamy również do przyniesienia własnego sprzętu – dodaje Żołądek-Banaś

Oprócz indywidualnych zabaw w gronie rodziny zaplanowano też bańkową Familiadę oraz konkurs na największą bańkę mydlaną. Nie zabraknie także wspólnych zajęć z zumby, bańkowych kręgli, animacji i konkursów z nagrodami. Wstęp bezpłatny