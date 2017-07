Fontanna na pl. Litewskim w Lublinie. Terminy pokazów w sierpniu

"Historia Placu Litewskiego na wesoło" - to pokaz przygotowany przez Poławiacze Pereł Improv Teatr. Artyści podjęli się nagrania miniatur scenicznych inspirowanych historią placu Litewskiego, z uśmiechem i przekornie przedstawiają 5 scen z placu Litewskiego i 5 najważniejszych wydarzeń, które ich zdaniem odmieniły oblicze centrum Lublina.



„Wydarzenia Kulturalne” - to prezentacja najważniejszych festiwali i wydarzeń kulturalnych Miasta Lublin w obliczu 700-lecia jubileuszu. Filmy prezentujące lubelskie festiwale są przeplatane pokazami fontann w rytm muzyki i tańca wody.

W lipcu odbędą się jeszcze 3 zapowiadane wcześniej pokazy: piątek, 28 lipca , godz. 21:30 - pokaz "Wydarzenia kulturalne"

, godz. 21:30 - pokaz "Wydarzenia kulturalne" sobota, 29 lipca , godz. 21:30 - pokaz "Sen o mieście"

, godz. 21:30 - pokaz "Sen o mieście" niedziela, 30 lipca, godz. 21:30 - pokaz "Wydarzenia kulturalne

- to 20-minutowa inscenizacja nawiązująca do widowiska teatralnego w reżyserii Janusza Opryńskiego, prezentowanego podczas obecności Lublina we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Spektakl jest opowieścią o kluczowych epizodach z historii Lublina. Widowisko zostało zrealizowane przy udziale tancerzy, sztukmistrzów, artystów nowego cyrku – w formie multimedialnej zostanie zaprezentowane w towarzystwie fontann i laserów.