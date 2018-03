Fotografie Wojciecha Druszcza w Galerii Saskiej w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1) zaprasza na wernisaż wystawy Wojciecha Druszcza oraz spotkanie z artystą, które odbędą się w sobotę, 24 marca o godz. 12.

Wojciech Druszcz to fotoreporter i grafik. Fotografią zajmuje się zawodowo od 1966 roku. W tym samym czasie podjął pracę w Centralnej Agencji Fotograficznej jako asystent fotoreportera. Od połowy lat dziewięćdziesiątych pracował jako fotokorespondent w Agence France Presse (AFP) w kraju i na terenach republik dawnej ZSRR. W 1992 roku został zastępcą kierownika działu fotograficznego "Magazynu Gazety Wyborczej". W 1997 roku przeszedł do dziennika "Rzeczpospolita", a następnie do tygodnika "Polityka", gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kierownika działu foto.

Wystawę prac artysty będziemy mogli podziwiać na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego w Lublinie. Ekspozycja będzie czynna do 30 kwietnia. Zanim nastąpi oficjalne otwarcie wystawy, w siedzibie CSK odbędzie się spotkanie z Wojciechem Druszczem.

– Będziemy mieli okazję porozmawiać z wybitnym twórcą zdjęć, które są doceniane i prezentowane na konkursach i wystawach na całym świecie – zachęcają organizatorzy.