Galeria Labirynt. Dwie wystawy: "Sick of Reality" i "90% soku, 10% cukru"

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 23 marca Galeria Labirynt zaprasza na wernisaż dwóch nowych wystaw.

W oddziale Labirynt Plaza (ul. Lipowa 13) o godz. 18 odbędzie się otwarcie ekspozycji "90% soku, 10% cukru", z kolei o godz. 19 w głównej siedzibie Labiryntu (ul. Popiełuszki 5) będzie wernisaż wystawy "Sick of Reality".

"90% soku, 10% cukru" to indywidualna wystawa najnowszych prac Marcina Janusza, w których artysta eksperymentuje z formą i materią obrazu, wykorzystując substancje nietypowe dla malarstwa, takie jak żywica, aceton, szkło kryształowe.

– Prace oscylują wokół tematu witalności oraz jej związku z trucizną, która w odpowiednich dawkach może mieć właściwości lecznicze. Na pozór abstrakcyjne, biomorficzne kształty w żywych pastelowych barwach stanowią wizualną metaforę procesów fizjologicznych i metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele pod wpływem substancji zmieniających psychofizyczną strukturę organizmu - omawiają wystawę jej organizatorzy.

W Labiryncie przy ul. Popiełuszki zobaczymy z kolei prace aż trzech artystów - Tomasza Bielaka, Jakuba Ciężkiego oraz Sławomira Tomana. Wystawa "Sick of Reality" koncentruje się na problemach malarstwa współczesnego, ze szczególnym uwzględnieniem fascynującej relacji pomiędzy obrazem a rzeczywistością.

– Każdy z artystów w unikalny sposób przetwarza to, co jest w jakiś sposób obiektywnym światem, prezentując odmienne rodzaje percepcji i rozumienia tego, co widzialne – wyjaśnia Aleksandra Skrabek, kuratorka wystawy.

Wystawa "90% soku, 10% cukru" będzie czynna do 15 kwietnia, z kolei ekspozycję "Sick of Reality" będzie można zwiedzać do 6 maja. Wstęp na wernisaże jest wolny.