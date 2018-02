Co Gdzie Kiedy. W dniach 26, 28 lutego oraz 2 marca przeprowadzony zostanie II Turniej Trzech Stoków Krainy Lessowych Wąwozów. Narciarze znów będą rywalizować na stokach w Parchatce, Rąblowie i Kazimierzu Dolnym.

Impreza ma na celu przede wszystkim promowanie aktywnego wypoczynku zimowego, narciarstwa oraz turystyki zimowej na Lubelszczyźnie, ale także oferty obiektów sportowych w regionie, które są doskonale przystosowane do uprawiania sportów zimowych. Zawodnicy zmierzą się w kategorii slalom gigant.



Podczas zawodów będą obowiązywać dwie kategorie wiekowe: dzieci do 14 roku życia (w podziale na dziewczynki i chłopców) oraz kategoria open 14+ (w podziale na kobiety i mężczyzn).



W Kazimierzu Dolnym odbędzie się finał Turnieju i wyłonieni zostaną zwycięzcy klasyfikacji generalnej.



Start poszczególnych zawodów o godz. 17. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kraina Lessowych Wąwozów" (Al. Kasztanowa 2, Nałęczów) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@kraina.org.pl. Zapisy będą prowadzone także bezpośrednio na stokach w dniu zawodów (przed zawodami do godz. 17:00).