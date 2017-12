Co Gdzie Kiedy. Już w sobotę, 6 stycznia o godz. 9 w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych (ul. Sulisławicka 7) odbędą się III Krajowe Florystyczne Mistrzostwa Regionów.

Uczestnicy zmierzą się w czterech konkurencjach: duża forma/ instalacja, bukiet zaręczynowy, kompozycja w naczyniu, niespodzianka. Mistrzostwa w Lublinie są ostatnim konkursem uprawniającym do startu we Florystycznych Mistrzostwach Polski 2018.



- Udział w Mistrzostwach jest idealną okazją do zaprezentowania swoich umiejętności i kreatywności oraz promocji swojej kwiaciarni - zachęcają organizatorzy wydarzenia.