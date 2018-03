Jak wyglądał Marzec ’68 w Lublinie? Spotkanie w Bramie Grodzkiej

Co Gdzie Kiedy. W tym roku obchodzimy 50. rocznicę wydarzeń z 1968 r. W czwartek będzie okazja by spotkać się z osobami, które były świadkami tego, co działo się w naszym mieście tamtej wiosny.

Epidemiolog i wirusolog doc. Wolf Szmuness został oskarżony o nieusprawiedliwioną nieobecność na marcowym wiecu potępiającym agresję Izraela. Zwolniony z pracy w lubelskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Akademii Medycznej wyjechał. Większość wyjeżdżała wówczas porannym pociągiem relacji Lublin – Warszawa, tuż przed godziną 7. W Warszawie z Dworca Gdańskiego, wyruszali do Wiednia. W zależności od dalszych planów, z Wiednia jedni lecieli samolotem do Tel Awiwu, inni wyruszali do Danii, Szwecji czy USA.

Takich historii w promowanym 22 marca okolicznościowym numerze czasopisma „Scriptores” jest wiele.

– W doborze materiału do tego numeru „Scriptores” zdecydowaliśmy się na pokazanie szerszego tła historycznego tamtych wydarzeń. Staraliśmy się, aby zawierał także bogaty materiał ikonograficzny – tłumaczą redaktorzy wydawnictwa.

Autorami tekstów głównie są naukowcy, sięgnięto do archiwalnej prasy, starych fotografii, milicyjnych notatek, które przetrwały w archiwach do dziś.

– Kilkanaście osób pobitych, w tym również i babek. (...) Około godziny 14 facet z ramienia partii zabronił jakiegokolwiek wychodzenia poza teren zakładu. Kiedy go zapytałam powiedział: studenci manifestują. Strasznie mnie to zainteresowało, bo szczerze mówiąc pierwsza poszłabym w pochód, jestem wprost oburzona postępowaniem władz. Po wyjściu z pracy poszłam w kierunku Miasteczka Akademickiego. Tłumy studentów, masę radiowozów i umundurowanej milicji (...) byłam świadkiem skandalicznego wprost zajścia, jedną babkę milicjant bił pałką gdy stawiała opory wejścia do wozu – pisała w liście mieszkanka Lublina.

Treść znamy, bo korespondencje przejmowała wówczas Służba Bezpieczeństwa. Takie relacje też w „Scriptores Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie” znajdziemy.

Środowej promocji wydawnictwa „Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN” poświeconego w całości wydarzeniom z wiosny 1968 roku będzie towarzyszyło spotkanie skupione wokół protestów studenckich odbywających się w tamtym czasie w Lublinie. O swoich przeżyciach opowiedzą naoczni świadkowie i uczestnicy: Janusz Bazydło, Ryszard Setnik i Maria Wrzeszcz. Uczestniczyć też w nim będzie historyczka z IPN, dr Małgorzata Choma-Jusińska.

Spotkanie w Bramie Grodzkiej poprowadzi dr Teresa Klimowicz. Początek o godz. 17, wstęp wolny.